İl dışı kontenjan açılan MEB 12 il hangisi? Atama takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı iller arası yer değiştirme başvurularını 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alıyor. İl dışı tayinde MEB 12 tayin il merak ediliyor. Başvurular MEBBİS üzerinden yapılacak. Öğretmenler 40 okul ve bir il tercihi yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 28 Mayıs 2025’ten itibaren almaya başladı. 12 il dışı tayin yerleri de belli oldu. İl dışı kontenjan açılan MEB 12 il hangisi merak ediliyor.

İL DIŞI KONTENJAN AÇILAN MEB 12 İL HANGİSİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı iller arası yer değiştirme süreci için 12 ilde kontenjan açıldığını duyurdu. Bu iller,

Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olarak sıralanıyor.

Kontenjanlar, MEB’in personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak listelerle öğretmenlere duyurulacak böylece başvuru öncesinde hangi okulların tercih edilebileceği netleşecek.

Bu illerdeki kontenjanlar, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmasını sağlayacak bir sistemle dağıtılacak.

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerin listede yer alması, birçok öğretmenin ilgisini çekiyor. Ancak doğu illerindeki kontenjanların fazlalığı, MEB’in bu bölgelerdeki öğretmen açığını kapatma hedefini yansıtıyor.

Öğretmenler, başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden hizmet süresi, puan ve diğer bilgilerini kontrol ederek eksik veya yanlış bilgileri düzeltmelidir. Başvuru süreci, 2 Haziran 2025 saat 16.00’da sona erecek ve atama sonuçları 3 Haziran 2025’te personel.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

İL DIŞI KONTENJAN AÇILAN İLLER

Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve İstanbul'a açılacak. Bu illerdeki kontenjanlar, branşlara ve okullara göre değişiklik gösteriyor. Öğretmenler, personel.meb.gov.tr üzerinden yayınlanan kontenjan listelerini inceleyerek tercihlerini yapabilecek.

Başvuru sürecinde öğretmenler, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek ve ek olarak 41’inci seçenek olarak bir il seçebilecek.

Ancak 41’inci seçeneği işaretlemek için 40 okul tercihi tamamlanmış olmalı. Bu il tercihi, hizmet puanı üstünlüğüne göre bilgisayar kurasıyla boş kalan kontenjanlara atama yapılmasını sağlayacak.

MEB, bu süreci şeffaf ve adil bir şekilde yürütmek için öğretmenlerin MEBBİS üzerinden bilgilerini güncellemelerini ve başvurularını eksiksiz tamamlamalarını vurguluyor.