İl dışı atama ekranı ne zaman açılacak? Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS

Öğretmenlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği il dışı atama için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il dışı tayin başvurularının 28 Mayıs–2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Başvurular mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden online olarak yapılacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği takvimini paylaştı. Buna göre, 2025 yılı il dışı atama süreci 28 Mayıs'ta başlıyor.

Başvurular 2 Haziran saat 16.00'ya kadar mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Süreçle ilgili kılavuz yayımlanırken, öğretmenlerin merakla beklediği birçok detay da netleşti.

ÖĞRETMENLER EN FAZLA 40 OKUL TERCİHİ YAPILABİLECEK

Öğretmenlerin, aynı ya da farklı illerden olmak üzere en fazla 40 okul tercihi yapabilme şansı vardır.

Tercih edilen eğitim kurumlarına yerleşemeyenler öğretmenler ise sistem, 41'inci tercih olarak bir il seçme hakkı tanıyor. Ancak bu haktan yararlanmak isteyen öğretmenlerin, mutlaka 40 okul tercihini doldurmuş olması zorunludur.

BAŞVURU EKRANI NASIL KULLANILACAK?

Başvuru işlemleri, MEBBİS üzerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Öğretmenlerin bu noktada kişisel ve mesleki bilgilerini başvuru öncesinde e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Bilgilerde hata ya da eksiklik olması durumunda, düzeltme talepleri ilgili kurumlara yazılı belge ile yapılmak zorundadır.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İller arası tayin başvurusunda bulunabilmek için öğretmenlerin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekiyor:

Adaylık sürecinin kaldırılmış olması 31 Aralık 2025 itibarıyla bulunulan ilde en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlerin toplamda en az 4 yıl görev yapmış olması Bu kriterleri sağlayamayan öğretmenlerin başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecek.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tüm başvuruların değerlendirilmesi ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından, atama sonuçları 3 Haziran 2025 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Yer değiştirmeler ise öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru tarih aralığı 28 Mayıs - 2 Haziran'dır.

Son başvuru saati ise 2 Haziran 2025 – Saat 16.00'dır.

Atama sonuçlarının açıklanacağı gün 3 Haziran 2025 olarak açıklandı.

Göreve başlama ve izin-sonlandırma tarihlerinin değerlendirmeye alınacağı tarih 1 Eylül 2025'dir.