İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025: İl içi atama takvimi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin il içi atama sonuçları takvimi ile sonuçların açıklana tarihi belli oldu. Öğretmenler MEBBİS ve e-Devlet üzerinden il içi atama sonuçları sorgulama ekranına erişebilecek.

Öğretmenlerin il içi atama takvimi ve sonuçlar ne zaman açıklanacak merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının sonuçlarını açıkladı.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs tarihleri arasında yapan öğretmenler sonuçlarını 20 Mayıs Salı günü itibarıyla öğrenebiliyor.

İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı ise mebbis. meb.gov.tr adresi veya personel. meb.gov.tr adresinden yapabilir.

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2025

Atama: 20 Mayıs 2025

Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran

Sıranın oluşturulması 20 Mayıs

Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran

Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran

Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos

Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla açıklanacak.

Başvurularını 12-16 Mayıs tarihleri arasında tamamlayan öğretmenler, sonuçları MEBBİS sistemi (mebbis.meb.gov.tr) veya personel.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabiliyor.

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

Ataması yapılamayan öğretmenler, ilk iki tercihlerinde yer alan okullarda hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Eşitlik durumunda öğretmenlik süresi, başlama tarihi veya bilgisayar kurası ile sıralama belirlenir.