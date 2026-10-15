İlknur Düzgün'den günler sonra itiraf geldi! Müge Anlı'da aranan Mehmet Çabuk'a ne oldu, öldü mü?

Yaklaşık 10 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Çabuk olayında flaş bir gelişme yaşandı. Günlerdir programda hiçbir şey bilmediğini söyleyen eski eş İlknur Düzgün'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Düzgün, Mehmet Çabuk ile İbrahim Düzgün’ün birlikte evden ayrıldığını ve yalnızca İbrahim’in geri döndüğünü söyledi. Peki, Mehmet Çabuk'a ne oldu, öldü mü?

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Osmaniye’de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'un kız kardeşi Aynur Çabuk, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Stüdyoya gelen Aynur Çabuk'un şüphesi ağabeyinin cinayete kurban gittiği yönündeydi. Aynur Çabuk, şüphe oklarını ağabeyinden gıyabında boşanıp İbrahim ile evlenen yengesine çevirdi.Eski eşi Mehmet Çabuk'un kaybı ardından ailesine hiç bilgi vermeyen, başka biriyle evlendiğini de saklayan İlknur Düzgün'den günler sonra itiraf geldi.

İlknur Düzgünden günler sonra itiraf geldi! Müge Anlıda aranan Mehmet Çabuka ne oldu, öldü mü?

İLKNUR DÜZGÜN NE SÖYLEDİ?

İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk ile evliliği sürerken İbrahim Düzgün ile internetten tanıştığını söyledi. İbrahim Düzgün’ün daha sonra Ankara’ya taşındığını ve Mehmet Çabuk ile arkadaş olduğunu belirtti. İlk başta İbrahim Düzgün ile aralarında duygusal bir birliktelik olmadığını söyleyen İlknur Düzgün, kendisine yapılan eziyetlere İbrahim’in tanık olduğunu ifade etti.

Müge Anlı’nın sorgulamaları üzerine İbrahim Düzgün ile sevgili olduklarını itiraf eden İlknur Düzgün, bir gün Mehmet Çabuk ile İbrahim Düzgün’ün birlikte çıkıp gittiğini, ancak eve yalnızca İbrahim’in döndüğünü söyledi. Düzgün, Mehmet Çabuk’un neden geri dönmediğini hiç sorgulamadığını belirtti.

İlknur Düzgünden günler sonra itiraf geldi! Müge Anlıda aranan Mehmet Çabuka ne oldu, öldü mü?

KAYIP KİMLİK YENİ KOCASININ ÜZERİNDEN ÇIKTI!

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de kayıp Mehmet Çabuk'un kimliği oldu. Mehmet Çabuk'a ait nüfus cüzdanının, daha sonra İlknur ile evlenen İbrahim Düzgün'de bulunduğu ve kimliğin yıllardır İbrahim tarafından kullanıldığı belirtildi.

BETONU CİNAYET NEDENİYLE Mİ DÖKTÜRLER?

İlknur Düzgün'ün açıklamaları ardından olayla ilgili iddialar yeniden gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan bir iddia sahibi, İlknur Hanım ve ailesini yakından tanıdığını belirterek evlerinin arka tarafında kazı çalışması yapıldığını ve beton döküldüğünü öne sürmüştü. İlknur Düzgün'ün açıklamaları, Mehmet Düzgün'ün öldürülüp üzerine beton dökülmüş olabileceği şüphelerini beraberinde getirdi.

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