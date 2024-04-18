IMF'e göre 2025 yılında Türkiye'de dolar 50 TL olacak

Dolar 50 TL olur mu, sorusu hız kazandı. Dolar TL'deki yükselişin ardından 1 dolar 50 TL olur mu, soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, dolar 2025'te artacak mı? Dolar 50 TL olacak mı? Yıl sonunda dolar kaç olur? İşte IMF'den Türkiye için yıllara göre dolar tahmini...

Dolar ne zaman 50 TL olacak, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar kuru üzerinde tahminler hız kazandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Buna göre,2025 yılında dolar kuru ne kadar olur? Dolar 50 TL'yi aşar mı? Dolara yatırım yapılır mı? Detaylar haberimizde...

DOLAR 50 TL OLUR MU?

IMF'nin yıllara göre dolar tahmininde bulundu. IMF'nin dolar kuru öngörüsü korkuttu.

IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer verilmedi ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini şöyle;

2024'te 37.24

2025'te 52.57

2026'da 62.97

2027'de 73.54

2028'de 85.48

2029'da 99.44