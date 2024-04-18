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IMF'e göre 2026 yılında Türkiye'de dolar 60 TL'ye çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolar ne zaman 60 TL olacak, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. IMF tahmininin ardından 1 dolar 60 TL olur mu, soruları hız kazandı. Peki, dolar 2026'da artacak mı? Dolar 60 TL olacak mı? Dolar 60 TL olur mu? İşte IMF'den Türkiye için yıllara göre dolar tahmini...

2026 yılında dolar ne kadar olur, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar kuru üzerinde tahminler hız kazandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Buna göre, 2026 yılında dolar kuru ne kadar olur? Dolar 60 TL'yi aşar mı? Dolara yatırım yapılır mı? Detaylar haberimizde...

DOLAR NE ZAMAN 60 TL OLACAK?

 IMF'nin dolar hesaplaması ürküttü. IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer verilmedi ancak  TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

IMF'e göre 2026 yılında Türkiye'de dolar 70 TL'ye çıkacak - 1. Resim

Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

IMF'e göre 2026 yılında Türkiye'de dolar 70 TL'ye çıkacak - 2. Resim

IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini şöyle;

2024'te 37.24
2025'te 52.57
2026'da 62.97
2027'de 73.54
2028'de 85.48
2029'da 99.44

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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