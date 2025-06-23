Inter Miami Palmeiras maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası, A grubunda Messi'nin takımı Inter Miami ile Palmeiras karşı karşıya geliyor. Hard Rock Stadyumu'ndan oynanacak Inter Miami Palmeiras maçı şifresiz canlı olarak Türkiye'den izlenebilecek. 24 Haziran Salı sabaha karşı ekrana gelecek mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda maç heyecanı sürüyor. A grubu karşılaşmalarından Inter Miami - Palmeiras maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu.

INTER MİAMİ PALMEİRAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Miami ile Palmeiras maçı, Türkiye'de TRT Spor üzerinden canlı olarak takip edilecek. Maç, şifresiz olarak ekrana gelecek.

INTER MİAMİ PALMEİRAS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Inter Miami-Palmeiras maçı TSİ 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece 04.00'te oynanacak. Gece geç saatlerde oynanacak maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma grup sıralaması açısından önem taşıyor. Messi'nin de kadrosunda yer aldığı Inter Miami maçı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

INTER MİAMİ PALMEİRAS MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Maç, TRT Spor'dan izlenebilecek. Maç, TRT Spor'un internet sitesinden de yayınlanacak. Son karşılaşmasında Portekiz ekibi Porto'yu 2-1 mağlup eden Inter Miami, Telasco Segovia ve Lionel Messi'nin kaydettiği gollerle maçı kazanmıştı.