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iOS 26 hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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iOS 26 hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, işletim sistemlerinin sürüm numaralarını ilgili yılla eşleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından iOS 26, macOS Tahoe 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 güncellemesinin hangi modellere geleceği ise merak konusu oldu.

Apple, işletim sistemleri için dikkat çekici bir yenilik yapıyor. Yapılan açıklamaya göre iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi tüm platformların sürüm numaraları yıl bazlı olarak değişecek. Aynı zamanda sürüm numaraları bulunan yılı değil bir sonraki yılı yansıtacak.

APPLE’DA YENİ DÖNEM: İOS 26

Apple, WWDC 2025 etkinliğinin açılış konuşmasında iOS 26 güncellemesini açıkladı. Yeni güncelleme iPhone telefonlar için iOS26 , Mac bilgisayarlar için macOS Tahoe 26, iPad’ler için iPadOS 26, Apple Watch için watchOS 26, Apple TV için tvOS 26 ve Vision Pro için visionOS 26 olarak gelecek.
 
Yeni sürümle Apple’ın tüm işletim sistemleri ilgili yılla birlikte yükseltilecek.  Buna göre, 2025 yılında gelecek güncellemeler ‘‘26’’ numarasıyla gelirken 2026 yılında tanıtılacak tüm güncellemeler “27” numarasıyla tanıtılacak.

iOS 26 hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler açıklandı! - 1. Resim

İOS 26 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve sonraki modellere gelecek. iOS 26 alacak telefonlar listesi ise şu şekilde açıklandı:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

iOS 26 hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler açıklandı! - 2. Resim

HANGİ TELEFONLAR İOS26 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK?

iPhone 11’in altındaki telefon modelleri iOS26 güncellemesini alamayacak. Buna göre; iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerine yeni sürüm gelmeyecek. Apple, bu cihazlara sadece güvenlik güncellemeleri sunacak. 

iOS 26 hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler açıklandı! - 3. Resim

iPHONE 17’DE iOS26 YÜKLÜ GELECEK

iPhone 17 serisi iOS 26 yüklü olarak gelecek. Ancak, yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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