İran Katar arası kaç km? Doha'nın konumu

İran ve Katar arasındaki mesafe gündeme geldi. Tahran ile Doha arasındaki kuş uçuşu mesafe bölgedeki güncel gelişmeler sonrası merak edildi.

İran Katar arası kaç km merak ediliyor. Doha'nın konumu ve Tahran-Doha arası mesafe gündeme geldi.

İRAN KATAR ARASI KAÇ KM?

Tahran ile Doha arasındaki mesafe, kuş uçuşu olarak 1157 kilometre, karayoluyla ise 2045 kilometre olarak ölçülüyor. Kuş uçuşu mesafe, iki şehir arasında düz bir çizgiyle hesaplanırken karayolu mesafesi, İran’dan Basra Körfezi’ni geçerek Suudi Arabistan üzerinden Katar’a ulaşan güzergahı kapsamakta.

DOHA NEREDE?

Doha, Katar’ınbaşkenti ve Basra Körfezi’nin batı kıyısında yer alan bir liman kenti. Katar’ın ekonomik ve siyasi merkezi olan Doha, El Udeid Hava Üssü’ne yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Şehir, modern gökdelenleri, lüks alışveriş merkezleri ve Al Jazeera gibi küresel medya kuruluşlarıyla tanınıyor.

TAHRAN İLE DOHA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Tahran ile Doha arası kuş uçuşu mesafe 1157 kilometre, karayoluyla ise 2045 kilometredir.