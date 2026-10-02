Deniz Öztarhan’ın 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, isim benzerliği nedeniyle komedyen Deniz Özturhan’a taziye mesajları gönderildi. Özturhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karışıklığa açıklık getirdi.

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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Deniz Öztarhan’ın vefat haberi, sosyal medyada iki farklı kişinin karıştırılmasına neden oldu. Haberdeki soyadını yanlış okuyan bazı kullanıcılar, yazar ve komedyen Deniz Özturhan’ın paylaşımlarının altına başsağlığı mesajları yazdı.

Kendisine gelen yorumları Instagram hikayesinde paylaşan Özturhan, "Deniz ÖZTARHAN hanımefendiyi kaybetmişiz" ifadelerini kullanarak vefat eden kişinin bir başkası olduğunu hatırlattı. Özturhan’ın yayımladığı ekran görüntülerinde, "Mekânın cennet olsun" yorumunun yanı sıra "Abla öldün mü" ve "Ölmüşsün başın sağolsun" şeklindeki mesajlar da yer aldı.

İsim karışıklığına açıklama geldi! Deniz Özturhan kimdir, öldü mü?

DENİZ ÖZTURHAN KİMDİR?

Deniz Özturhan 1979′da Ankara’da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde Fransızca Siyaset Bilimi eğitimi aldı. Yazmaya çocukken başlayan Deniz, ilk kez 2003 yılında, bir mizah köşesiyle basılı yayında yer buldu. 2004 yılında reklamcılığa başladı ve ağırlıklı olarak dijital reklamcılık alanında çalıştı; metin yazarlığı ve grup direktörlüğü yaptı.

Pek çok dergide yazıları, Leman-Atom dergisinde çizgi köşesi ve Kadından Sakıncalı (2008) öykü seçmesinde bir öyküsü yayımlandı. Halen dijital reklamcılık, köşe yazarlığı ve gezici mizah kolektifi Kısmet Şov’da stand up gösterileri yapmaktadır.

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