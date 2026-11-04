İSKİ açıkladı! 4 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İSKİ tarafından güncellendi. Etkili olan sonbahar yağışlarının ardından Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey ve Büyükçekmece başta olmak üzere barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. İSKİ'nin paylaştığı son verilerle birlikte İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve su rezervlerindeki değişim belli oldu.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Kasım Çarşamba gününe ait baraj doluluk verilerini yayımladı. Son günlerde etkili olan yağışların ardından kentin içme suyu kaynaklarındaki değişim dikkat çekerken barajlar arasındaki doluluk farkları da devam ediyor.

4 KASIM İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba günü güncellediği verilere göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,75 oldu. Darlık Barajı'ndaki doluluk yüzde 90,34 olarak ölçülürken Ömerli Barajı'nda yüzde 78,83, Alibey Barajı'nda ise yüzde 70,87 seviyesine ulaştı. Buna karşılık Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyeleri yüzde 5'in altında kaldı.

İSKİ açıkladı! 4 Kasım İstanbulda baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından 4 Kasım 2026 tarihinde açıklanan baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 78,83

Darlık Barajı: Yüzde 90,34

Elmalı Barajı: Yüzde 67,98

Terkos Barajı: Yüzde 40,49

Alibey Barajı: Yüzde 72,12

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 33,03

Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,64

Istrancalar Barajı: Yüzde 59,77

Kazandere Barajı: Yüzde 4,32

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,08

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