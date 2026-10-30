İŞKUR Gençlik Programı başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, kura sonuçlarına odaklandı. 2026-2027 dönemine ait asil ve yedek listelerin yayımlanmaya başlamasıyla birlikte öğrenciler, başvuru yaptıkları üniversitelerin duyurularını takip ediyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları hangi üniversitelerde açıklandı? Asil ve yedek aday listelerine nereden ulaşılır?

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İŞKUR Gençlik Programı’nın 2026-2027 akademik yılı kapsamında üniversitelerde kura süreci başladı. Üniversite öğrencilerinin istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan programdan yararlanacak adaylar, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda noter huzurunda yapılan çekilişlerle seçiliyor.Kura takvimi üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Bazı üniversitelerde çekilişler tamamlanarak asil ve yedek adayların isim listesi resmi kanallar üzerinden paylaşılıyor. Belge teslim tarihleri ve sürece ilişkin diğer duyurular da üniversitelerin açıkladığı takvim doğrultusunda takip edilebilir.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026-2027: Üniversitelerin asil ve yedek listeleri açıklandı mı?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda; "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde; sürdürülebilir kampüs, kampüs altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik ve idari destek, toplumsal hizmet ve iş birliği, öğrenci gelişim ve uyum, dijital dönüşüm ve inovasyon ile girişimcilik ekosistemi faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen, 1.189 asil ve 120 yedek İŞKUR Gençlik Programı'nın noter kura çekimi tamamlanmıştır." denildi.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026-2027: Üniversitelerin asil ve yedek listeleri açıklandı mı?

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmede; "2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 27 Ekim 2026 tarihinde İİBF Konferans Salonu'nda düzenlenen Noter Kura Çekiliş Sonuçları'na aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:Kura sonucu İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışmaya hak kazanan öğrencilerimiz başvurularını 4-7 Kasım 2026 tarihlerinde iskurbelge.dpu.edu.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecektir.

Başvuru sürecinde öğrencilerimizden istenecek belgeler bu bağlantı üzerinden ve resmî sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. En doğru bilgiler için üniversitemizin resmî iletişim kanallarını takip etmenizi önemle rica ederiz."denildi.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026-2027: Üniversitelerin asil ve yedek listeleri açıklandı mı?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi’nde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere 2 bin 356 kişilik kontenjan ayrıldı. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00’da R. T. Erdoğan Külliyesi İktisat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026-2027: Üniversitelerin asil ve yedek listeleri açıklandı mı?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi Gençlik Programı kura çekilişlerini 4-5 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştireceklerini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede;

"Yeni dönem İşkur Gençlik Programlarının başvurusu 28.10.2026 tarihinde başlayıp 01.11.2026 saat 23.59 son olacak şekilde planlanmıştır.

Noter kura tarihleri ise 4 Kasım 2026 ve 5 Kasım 2026 olarak belirlenmiştir.

Sisteme giriş yapamayan öğrencilerimiz İşkur uygulamasından da başvurularını yapabilirler.Yurtlarda kalan öğrencilerimiz adres bölümüne kaldıkları yurdu mutlaka yazmaları gerekmektedir." denildi.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026-2027: Üniversitelerin asil ve yedek listeleri açıklandı mı?

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Uludağ Üniversitesi Gençlik Programı kura çekilişlerini 06-09 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirecekleri bilgisini verdi. Üniversite'nin resmi adresinden yapılan duyuruda;

"Başvurular, 29 Ekim - 02 Kasım 2026 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, işe başlayacak asil liste 06-09 Kasım 2026 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası 1 Nolu Derslik Salonu’nda noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri için toplam 2994 adet kontenjan ayrıldı" denildi.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026-2027: Üniversitelerin asil ve yedek listeleri açıklandı mı?

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Çukurova Üniversitesi Gençlik Programı kura çekilişinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada;

"09 Kasım 2026- 30 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek olan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru yapan öğrencilerimizin noter kura çekilişi 27 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 da Kongre Merkezinde Adana 15. Noterliği aracılığıyla yapılmıştır.



Asıl listede belirlenen adayların istenen belgeleri 02 Kasım-04 Kasım 2026 tarihleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (4.Blok Giriş Kat) İŞKUR Ofisine elden teslim etmesi gerekmektedir." denildi.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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