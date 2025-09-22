İsmail Hacıoğlu kimdir? Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakterini canlandırıyor

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinde canlandırdığı İskender karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir, hangi yapımlarda rol aldı? İşte İsmail Hacıoğlu'nun hayatı ve oyunculuk kariyeri hakkında merak edilenler.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu olan oyuncu, ilkokul 5. sınıftayken tiyatroya ilgi duymaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Hacıoğlu, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne kabul edildi ancak eğitimini ilk sınıfta yarıda bıraktı.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN OYUNCULUK KARİYERİ

Kariyerine tiyatro ile başlayan İsmail Hacıoğlu, televizyon ve sinema dünyasında da önemli projelerde yer aldı:

Günaydın İstanbul Kardeş (2000)

(2000) Koçum Benim (2002)

(2002) Bir İstanbul Masalı (2003)

(2003) Beyaz Gelincik (2005)

(2005) Sinekli Bakkal (2006)

(2006) Gece Sesleri (2007)

(2007) Karşılaşma (2003) – Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu” ödülü

(2003) – Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu” ödülü Bana Şans Dile (2007)

(2007) Anlat İstanbul (2005)

(2005) Sınav (2006)

(2006) Kabadayı (2007)

(2007) Ayla (2017)

(2017) Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019)

(2019) Şuursuz Aşk (2020)

(2020) Kesişme: İyi ki Varsın Eren (2022)

(2022) Cennetin Çocukları (2025) – İskender karakteri

İsmail Hacıoğlu, 2023 yılında Taçsız Prenses dizisinde Evgin karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekti.