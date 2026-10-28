İsrail'de Netanyahu hükümetinin bölgede dört yıldır sürdürdüğü saldırıların ardından seçmenler, 1988'den bu yana ilk kez zamanında düzenlenen genel seçim için sandık başında. İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi henüz tamamlanmadı. Peki, İsrail seçim sonuçları ne oldu? İsrail seçimlerinde son durum...

Kaydet a- | +A

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından seçmenler 1988'den bu yana ilk kez zamanında yapılacak genel seçim için sandık başına gitti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma yol açan ve soykırımla yargılandığı saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyini işgali ve ABD ile İran'a karşı başlattığı savaş sonrası yapılacak ilk seçimde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri seçilecek.

İsrail seçim sonuçları ne oldu? İsrail seçimlerinde son durum

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) 12 bin 18 seçim istasyonu ve 18 bin sandıkta oy vermeye başladı. Sandıklar akşam saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar açık kalacak.



Seçimlerde, 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclis'e milletvekili göndermek için yarışacak. Son anketler, partilerden 11 ila 12'sinin barajı aşacağını gösteriyor

İSRAİL SEÇİMLERİNDE SON DURUM

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yarısından fazlası sayılırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu, koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala