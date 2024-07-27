İstanbul Çekmeköy’de Ömerli ve Baraj sokaklarda elektrik kesintisinin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 12:44 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme:

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27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisi Ömerli ve Baraj sokaklarını kapsarken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek merak ederken kesintinin yapılan arıza çalışmasından dolayı olduğu paylaşıldı.

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