İstanbul Çekmeköy’de Ömerli ve Baraj sokaklarda elektrik kesintisinin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisi Ömerli ve Baraj sokaklarını kapsarken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek merak ederken kesintinin yapılan arıza çalışmasından dolayı olduğu paylaşıldı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan Çekmeköy elektrik kesintisinin ne zaman biteceği vatandaşın araştırdıkları arasında yer alırken kesintinin saati henüz paylaşılmadı.
İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
27 Temmuz günü meydana gelen kesintinin nedeni ve ne zaman biteceği Ayedaş tarafından paylaşılmazken bilgi dahilinde olduğu ve kısa süre içerisinde kesintinin son bulacağı bilgisi verildi.
Bugün olan arıza çalışmaları ÖMERLİ, BARAJ, AYDINLAR, KELEBEK, MERKEZ, ÇAVUŞBAŞI, HÜSEYİNLİ, ÖZGÜR, SULTANÇİFTLİĞİ, GÜNBAY bölgelerinde devam ediyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi