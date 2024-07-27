İzmir'deki elektrik faciasında 2 kişiye ev hapsi

İzmir'deki elektrik faciasında gözaltına alınan 11 kişiden 9'u serbest bırakıldı, 2 kişiye ev hapsi verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İzmir'de geçtiğimiz haftalar sağanağın neden olduğu sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Konak ilçesinde sağanak su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olaydaki 'ihmaller' Türkiye'nin gündemine oturdu ve soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü dahil 9 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden sorgulandı.

TUTUKLU KALMADI

Hakimlik, bu kişilerden aralarında Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde Ordu'da yakalanıp Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan 1 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.

BAŞKAN TUGAY MUTLU!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreci takip için geldiği İzmir Adliyesi'nde, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.