İstanbul elektrik kesintisi 20, 21 ve 22 Kasım 2026 tarihlerinde BEDAŞ'ın planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında araştırılıyor. Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bağcılar başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerden etkilenecek mahalleleri merak ediyor.

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BEDAŞ'ın 20-21-22 Kasım elektrik kesintisi programında İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde gerçekleştirilecek çalışmaların saatleri ve etkilenen bölgeler belli oldu. Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde belirli mahalle ve sokaklarda planlı kesintiler yapılacak. İşte İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21 KASIM

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgelerinde 20/11/2026 11:00:00 - 20/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce -TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HIZIR, SERBAŞ sk bölgelerinde 20/11/2026 07:30:00 - 20/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah ÜLKÜ sk bölgelerinde 20/11/2026 08:00:00 - 20/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

2026-11-21 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 21/11/2026 07:30:00 - 21/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 21/11/2026 07:30:00 - 21/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, KUYULU, ÖZALP sk bölgelerinde 21/11/2026 08:00:00 - 21/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DOĞAN, REZAKİ, UĞURLU, ŞEHİT ERDAL ÇINAR sk bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MEHMET AKİF ERSOY mah sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 10:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY sk / YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 22/11/2026 10:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAMZE, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, MELİK HANIM, NİLGÜN, RIZABEY sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah NAMIK KEMAL, SEBZECİ sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

2026-11-20 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 2157., 2159., 2161. sk bölgelerinde 20/11/2026 10:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 13:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 240. sk bölgelerinde 20/11/2026 13:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgelerinde 20/11/2026 11:00:00 - 20/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1331., 1332., 1333., 1336., ÜSKÜP sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HIZIR, SERBAŞ sk bölgelerinde 20/11/2026 07:30:00 - 20/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 08:00:00 - 12:00:00

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah ÜLKÜ sk bölgelerinde 20/11/2026 08:00:00 - 20/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18. sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, DOĞAN, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, KARTAL, KÖPRÜ YOLU, LAÇİN, MARTI, NAR, SEVİNÇ, VİŞNE, ÇANKAYA sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 14., 15., 16., 19., 2. GEÇİT, 20., 25., 3., 5., 6., 9., GÜMRÜK İSKELESİ, KANTARCILAR, PAZAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgelerinde 20/11/2026 11:00:00 - 20/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 705., 716., 719., 720., 721. sk bölgelerinde 20/11/2026 13:00:00 - 20/11/2026 18:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FİRUZE, YILDIZ POSTA sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -SAHİL mah sk bölgelerinde 20/11/2026 10:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 13:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 240. sk bölgelerinde 20/11/2026 13:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL, DEVA, ELA, ERSOY, GAZİLER, GÜLŞEN, GÜMÜŞ, GÜVERCİN, HASAN TAHSİN, KONUKSEVER, MERT, SERÇE, SESSİZ, SEVGİ, SİBEL, TURNA, VİCDAN, VİLDA, YAVUZ, YİĞİT, ÖZEL sk bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, ALTINOLUK, AVCILAR, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, DEMİRBAŞ, FISTIKÇAMI, GÖKTUĞ, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, OVAYENİCE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ÇAMLIEVLER sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, KAPADOKYA, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk / KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

2026-11-21 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah AKBATUN, ASUDE 1, AYCAN, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, D-100 KARAYOLU, DENGE, DOĞAN 3, DURU, DİLBER, FAZIL, FETTAH, KAYNAK, KOCATEPE, MODA, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 17:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:00:00 - 17:00:00

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

Kesinti Nedeni: ETD Bülten

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TARLAKUŞU sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ sk / ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, BANUHAN, GONCAGÜL, GÜZELYALI, KADER 1, KADIRGA LİMAN, MEHTAP 1, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESKEN, MUSTAFA KEMAL 1, MİSKET, NURGÜL, VATAN, ÇIKIŞ, ÇİLEK, ÇİÇEK 4 ÇIKMAZI, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKBAL, İLHAN, İLKER, İMAR, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İSTANBUL 2, İSTİNYE, İZCİ, İĞDE 1, İŞCAN, İŞLEK sk bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 17:00:00 saatleri arasında ETD Bülten Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, KAPADOKYA, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk / KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BAĞLARBAŞI, CEVİZ BAĞLARI, DEĞİRMENCİOĞLU, EMİR KÜLAL, ER, GÜRSEL, KEPÇELİ, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce -TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 705., 716., 719., 720., 721. sk bölgelerinde 20/11/2026 13:00:00 - 20/11/2026 18:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-21 15:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, EYÜP SULTAN, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 21/11/2026 15:00:00 - 21/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah CAĞALOĞLU HAMAMI, MOLLA FENARİ, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, ÇATALÇEŞME sk bölgelerinde 20/11/2026 10:00:00 - 20/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 11:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİZDARİYE YOKUŞU, KATİP SİNAN CAMİİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah KATİP SİNAN CAMİİ sk bölgelerinde 20/11/2026 11:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BEŞİR, BEŞİR ÇIKMAZI, BOZKURT, BÜLBÜLDERE, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, ETİ, MEHTER, SEMERKANT, SEYİR, TAŞKENT, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET, ÖTÜGEN sk / ÇELİKTEPE mah BUHARA, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AHENK sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:35:00 - 17:35:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BADİ, BATANAY, BATURAY, BERRAK, BOZKURT, BİTKİ, CEM SULTAN, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, GÖRGÜ, GÜVERCİN, KALE, KISIKLI, LALAPAŞA, NERGİS, PEHLİVAN, RENK, YENİÇERİ, YEŞİL KIBRIS, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET, ÇİMEN, ÖRNEK, ÖTÜGEN, ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK, ŞENER sk / SULTAN SELİM mah BANU, BATANAY, BATURAY, BESTE, BIÇAKÇI, BOYLU, DUMAN, FAZIL, HANZADE, NERGİS, TUNA, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk / ÇELİKTEPE mah BERRAK sk bölgelerinde 20/11/2026 09:35:00 - 20/11/2026 17:35:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, DOĞAN, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, KARTAL, KÖPRÜ YOLU, LAÇİN, MARTI, NAR, SEVİNÇ, VİŞNE, ÇANKAYA sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CEM SULTAN, DURSUN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 2.FİLİZ, MASLAK ÇEŞME sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ADA, CEMRE, GONCALAR, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)



2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, YENİBAHAR, İSHAK sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BAĞLARBAŞI, CEVİZ BAĞLARI, DEĞİRMENCİOĞLU, EMİR KÜLAL, ER, GÜRSEL, KEPÇELİ, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENERBAHÇE, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım BEDAŞ (Güngören, Kağıthane, Bahçelievler, Beylikdüzü...)

2026-11-20 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 2157., 2159., 2161. sk bölgelerinde 20/11/2026 10:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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