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İstanbul Şişli'de yangın devam ediyor! 5 katlı bina Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Şişli&#039;de yangın devam ediyor! 5 katlı bina Halide Edip Adıvar Mahallesi&#039;nde
İstanbul, Şişli, Yangın, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Haziran günü öğlen saatlerinde İstanbul'un Şişli semtinde bir binada çıkan yangının ardından söndürüldü mü, neden çıktı merak ederken ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bugün meydana gelen olayın ardından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşırken Şişli yangınında son durum araştırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın meydana geldi. Vatandaşları endişelendiren olayla beraber itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Nerede çıktığı araştırılırken müdahale devam ediyor.

İSTANBUL ŞİŞLİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

24 Haziran günü 16.00 civarında meydana gelen bina yangını henüz söndürülemezken itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Çalışmalar devam ediyorken nedeni henüz paylaşılmadı.

ŞİŞLİ'DE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bulunan binada çıkan yangında mahsur kalanların olduğu öğrenilirken son durum bilgisi henüz paylaşılmadı. Ayrıntılar gelecek...

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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