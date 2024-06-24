İstanbul Şişli'de yangın devam ediyor! 5 katlı bina Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 16:10 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

24 Haziran günü öğlen saatlerinde İstanbul'un Şişli semtinde bir binada çıkan yangının ardından söndürüldü mü, neden çıktı merak ederken ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bugün meydana gelen olayın ardından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşırken Şişli yangınında son durum araştırıldı.