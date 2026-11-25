Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için uzun vadeli kış tahminini paylaştı. AKOM'un açıklamasına göre, kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kaydet a- | +A

Birçok ilde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul’da ilk karın ne zaman yağacağı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışı ihtimalinin en yüksek olduğu döneme ilişkin açıklamada bulundu. Kentte kar yağışı ihtimalinin en yüksek olduğu dönemin ocak başından şubat ortasına kadar süreceğini bildirildi.

İstanbula kar ne zaman yağacak? AKOMdan tarih aralığı geldi

AKOM'UN UZUN SÜRELİ HAVA TAHMİNİ

Toplantıda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, AKOM'un kente ilişkin uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine ulaştığını aktaran Cebeci, "Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala