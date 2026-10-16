İstanbul elektrik kesintisi bitiş saati araştırılıyor. Avcılar, Kağıthane, Beykoz gibi ilçeler başta olmak üzere 16 Ekim 2026 Cuma günü yaşanan elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenecek mahalleler gündemde. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın bakım, yatırım ve şebeke iyileştirme çalışmalarına ilişkin kesinti programını öğrenmek isteyen vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve kesinti bitiş saatleri gündemde. 16 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde enerji kesintileri yaşanırken gözler BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan programlara çevrildi. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin kesintilerden etkileneceğini sorguluyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da16 Ekim 2026 Cuma günü uygulanması planlanan elektrik kesintilerinin sona ereceği saatler, çalışmaların yürütüldüğü bölgeye göre farklılık gösteriyor.

Elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri, dağıtım şirketleri tarafından belirlenen tahmini çalışma takvimine göre belirleniyor. Şebeke yenileme, tesis bakımı, bağlantı ve yatırım çalışmalarının planlanandan erken tamamlanması durumunda enerji daha önce verilebileceği gibi teknik nedenlerle kesinti süresinde değişiklik de yaşanabiliyor. Bu nedenle aynı ilçede farklı mahallelerde yaşayan vatandaşların elektriklerinin farklı saatlerde gelmesi mümkün. Kesintiden etkilenen abonelerin güncel bilgileri BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi sorgulama ekranlarından kontrol etmesi gerekiyor.

İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Ekim BEDAŞ/AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE KESİNTİ SAATLERİ SORGULAMA

İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama işlemleri Avrupa Yakası için BEDAŞ, Anadolu Yakası için ise AYEDAŞ üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar dağıtım şirketlerinin internet sitelerindeki elektrik kesintisi sorgulama bölümlerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini kontrol ederek planlı çalışmaların ayrıntılarına ulaşabiliyor.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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