İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 3 kişi yaralandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
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Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı