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İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Ayrıntılar, Haber, Bilgi, Haber

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İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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