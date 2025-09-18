İstanbul’da yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den uyarı geldi!

İstanbul’da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından serin ve yağışlı hava dalgasının iki gün boyunca etkisini sürdüreceği, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağı bildirildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre İstanbul’da bugün sağanak yağmur bekleniyor. Gün içerisinde yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 19 dereceye kadar düşerken, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi.

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam İstanbul’a yağmur geliyor. Perşembe ve cuma da devam edecek. Sıcaklık bugün 29 dereceden 25 dereceye inecek.” ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

İSTANBUL HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yağışlı havanın cuma günü etkisini kaybetmesinin ardından hafta sonu İstanbul’da güneş yeniden yüzünü gösterecek. Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Pazar günü ise az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, sıcaklık yine 27 derece olacak. Pazartesi günü ise hava az bulutlu ve 29 dereceye kadar ısınacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU 18-22 EYLÜL

18 Eylül Perşembe (Bugün): Sağanak yağmur, 19° / 17°

19 Eylül Cuma (Yarın): Yağmurlu, 21° / 19°

20 Eylül Cumartesi: Açık ve güneşli, 27° / 17°

21 Eylül Pazar: Az bulutlu, 27° / 19°

22 Eylül Pazartesi: Az bulutlu, 29° / 19°