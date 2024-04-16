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İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri 16 Nisan

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yaşanacak elektrik kesintileri 16 Nisan

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu İstanbullu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 16 Nisan Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler merak ediliyor. Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...

16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi aramaları hız kazandı. Güncel kesintiler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.  16 Nisan'da İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri olacak.  Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da güncel elektrik kesintileri hangi ilçelerde? Arıza ve kesinti listesi...

 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 

İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri 16 Nisan - 1. Resim

İstanbul'da elektrik kesintileri gündemde.  Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi gibi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Avcılar'da  16 Nisan Salı günü 13:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında, 

Bağcılar'da 16 Nisan Salı günü 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında,

Beşiktaş'ta 16 Nisan Salı günü 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında,

Çatalca'da 16 Nisan Salı günü 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında,

Esenyurt'ta 16 Nisan Salı günü 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında, 

Sarıyer'de 16 Nisan Salı günü 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında,

Silivri'de 16 Nisan Salı günü 09:00:00 -  17:00:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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