İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri 16 Nisan

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu İstanbullu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 16 Nisan Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler merak ediliyor. Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...