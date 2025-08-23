İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İSKİ 23 Ağustos baraj doluluk oranı

İstanbul, sıcak yaz günlerinde artan su tüketimi ve azalan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarında ciddi bir düşüş yaşıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 23 Ağustos 2025 itibarıyla barajlardaki son durumu açıklarken şehirdeki su rezervlerinin ne kadar süre yeteceği merak konusu oldu.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İstanbul’un su kaynakları, İSKİ’nin verilerine göre 23 Ağustos 2025 itibarıyla kritik bir seviyede seyrediyor. Son olarak 22 Ağustos'a dair açıklanan İSKİ baraj doluluk oranı %44.08'e geriledi.

İstanbul'un kaç günlük suyu kaldığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı ancak bu oran 4 aylık bir su stoku kaldığı anlamına geliyor.

İSKİ 23 AĞUSTOS BARAJ DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı: %40,87

Darlık Barajı: %56,07

Elmalı Barajı: %63,17

Terkos Barajı: %49,1

Alibey Barajı: %27,63

Büyükçekmece Barajı: %44,62

Sazlıdere Barajı: %39,71

Istrancalar Barajı: %31,38

Kazandere Barajı: %26,78

Pabuçdere Barajı: %35,85