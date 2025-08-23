Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
45 derece sıcaklıkta çalışıp günlük 650 TL kazanıyorlar: Serinlemek için sadece soğuk su içiyoruz

45 derece sıcaklıkta çalışıp günlük 650 TL kazanıyorlar: Serinlemek için sadece soğuk su içiyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da pamuk işçilerinin 45 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi devam ediyor. Günlük 650 TL yevmiye alan işçiler, kavurucu sıcaklıkta ekmek parası için mücadele ediyor. Sabah 06.00'da işe başlayıp öğlen 14.00'e kadar çalışan işçiler, "Hava çok sıcak ama ekmek parası için çalışıyoruz. Serinlemek için burada hiçbir şey yapmıyoruz, sadece soğuk su içiyoruz." dedi. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ilerlediği Hatay'da termometreler 45 dereceyi aştı. Kavurucu sıcak en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan tarım işçilerini etkiliyor. Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'ndeki 30 dönümlük pamuk tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 650 TL yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyorlar. Kavurucu sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde ekmek parası için mesai yaparak çalışmaya devam ediyor.

45 derece sıcaklıkta çalışıp günlük 650 TL kazanıyorlar: Serinlemek için sadece soğuk su içiyoruz - 1. Resim

06.00'DAN 14.00'E KADAR ÇALIŞIYORLAR

Sıcaklıklara rağmen çalıştıklarını ve işçilerin 650 TL yevmiye aldığını ifade eden işçibaşı İsmail Kara, "Burada pamuk tarlasında yabani otları topluyoruz. Yabani otları almazsak verim olmaz ve biçerdöver tarlaya giremez. Çiftinin 310 dönüm pamuk tarlasını bitirdik şimdi ise 30 dönümlük tarlada yevmiye hesabıyla çalışıyoruz. Burada 24 işçi ile çalışıyoruz. Yevmiye olarak 725 TL alıyoruz, 75 TL elçilik ve 650 TL ise işçinin emeği oluyor. Ben 1987 yılından beri elçilik yapıyorum. Sıcaklıklar geçen hafta 45 dereceye kadar çıktı ama çalışmaya devam ediyoruz. Mecbur sıcaklıklara rağmen çalışacağız. 06.00'da işe başlıyoruz ve 14.00'te işi bırakıyoruz" dedi.

45 derece sıcaklıkta çalışıp günlük 650 TL kazanıyorlar: Serinlemek için sadece soğuk su içiyoruz - 2. Resim

"HAVA ÇOK SICAK AMA EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kavurucu sıcaklarda ailesiyle birlikte ekmek parasını kazanan ve aynı zamanda eğitimine devam eden 16 yaşındaki Ahmet Emin Eyer, "Burası pamuk tarlası ve yabani otları çekiyoruz. Pamuğun daha rahat etmesi ve beslenmesi için otları çekiyoruz. Hava çok sıcak ama ekmek parası için çalışıyoruz. Serinlemek için burada hiçbir şey yapmıyoruz, sadece soğuk su içiyoruz. Ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Sıcaklıklarda gele gele alıştık. Okula gidiyorum, büyüyünce futbolcu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

45 derece sıcaklıkta çalışıp günlük 650 TL kazanıyorlar: Serinlemek için sadece soğuk su içiyoruz - 3. Resim

