İşte Benim Stilim Nadia neden yok, ayrıldı mı?

İşte Benim Stilim programı gündüz kuşağında yakından takip ediliyor. İran kökenli Nadia'nın programda almaması merak edildi. İşte Benim Stilim Nadia neden yok araştırılırken yapım ekibi ve yarışmacının açıklamaları kontrol ediliyor.

TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim programı yarışmacı Nadia'nın yokluğu ile yeniden gündeme geldi. Pek çok kişinin yakından takip ettiği İran kökenli genç yarışmacı programın son bölümlerinde yer almadı. İşte Benim Stilim Nadia neden yok merak ediliyor.

İŞTE BENİM STİLİM NADİA NEDEN YOK?

İşte Benim Stilim’in 2025 sezonunda yarışmacı Nadia, iddialı kombinleri ve enerjik kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biriydi.

Ancak son birkaç bölümde Nadia’nın jüri karşısında yer almaması, hayranlarını endişelendirdi ve “Nadia neden yok?” sorusunu gündeme getirdi. Nadia’nın sağlık sorunları veya kişisel nedenlerle programa ara vermiş olabileceğini öne sürerken diğerleri elenmiş olabileceğini düşünüyor.

Yapım ekibi veya kanaldan Nadia’nın durumu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

İŞTE BENİM STİLİM NADİA AYRILDI MI, ELENDİ Mİ?

Nadia’nın İşte Benim Stilim’den elenip elenmediği ya da kendi isteğiyle ayrılıp ayrılmadığı izleyicilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Yayınlanan son bölümde Nadia’nın yine jüri karşısında olmaması, elenme ihtimalini güçlendirdi ancak programdan resmi bir doğrulama gelmedi.

İŞTE BENİM STİLİM NADİA KİMDİR?

İran kökenli ve moda tutkunu olan Nadia Afshar, yaklaşık 3 buçuk yıldır Türkiye'de yaşıyor. Yarışmaya katılan yabancı isimler arasında olan Nadia, modaya olan ilgisi ve kombinleriyle kısa sürede adından söz ettirdi.