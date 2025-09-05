Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı I Grubu'nda İtalya-Estonya ile karşı karşıya gelecek. Gruptan lider çıkmayı hedefleyen İtalya, ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler 'İtalya-Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta' araştırırken maç saati de netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İtalya, Estonya'yı sahasında ağırlıyor. Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin canlı yayın bilgileri araştırılıyor. 

İTALYA ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya-Estonya maçı, 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. 

Maç, Bergamo'daki Gewiss Stadyumu'nda oynanacak ve İtalya, Moldova ile İsrail'in de bulunduğu grupta liderlik için hata yapmak istemiyor. İlk maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen İtalya, sahasında taraftar desteğini hissedecek. 

İTALYA ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Estonya maçı EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverlerin maçı izlemek için Exxen abonesi olması gerekiyor.

Liderlik hedefiyle sahaya çıkan İtalya, Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğü ile Estonya karşısında net galibiyet arıyor. 

İTALYA-ESTONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya Muhtemel 11'leri: Donnarumma,, Bastoni, Ranieri, Di Lorenzo, Dimarco, Tonali, Cambiaso, , Barellla, Frattesi, Retegui, Raspadori

Estonya Muhtemel 11'leri: Hein, Paskotsi, Kuusk, Schjonning, Saliste, Yakovlev, Sinyavskiy, Palumets, Shein, Kristal, Sappinen

