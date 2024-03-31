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İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz yüzde kaç oy aldı? Ordu'da kim önde?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz yüzde kaç oy aldı? Ordu&#039;da kim önde?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ne kadar oy aldı araştırılıyor. İşte, detaylar...

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Seçmen; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz'ın aldığı oy oranı ve Ordu seçim sonuçları merak ediliyor. İşte, 31 Mart seçimi Enver Yılmaz  oy oranı ve Ordu seçim sonuçları...

ENVER YILMAZ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz'ın oy oranı merak ediliyor. İşte, Ordu resmi olmayan ilk seçim sonuçlarına göre oy oranları...

ORDU SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti Mehmet Hilmi Güler: %40.30

İYİ PARTİ Enver Yılmaz: %37.95

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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