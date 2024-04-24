İzmir'de 24 Nisan Çarşamba Bornova, Güzelbahçe, Urla dahil olmak üzere 7 ilçede elektrik kesintisi!

Bu pazar 'seçim' olsa anketinden AK Parti 32,2 CHP 26,5 oy oranı aldı

Devrim Akyıl ile Ebru Baki arasındaki tartışma enflasyon ve kur üzerinden çıktı

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in hayatı ve biyografisi

EURO 2024'te düdük çalacak hakemler maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak