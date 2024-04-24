İzmir'de 24 Nisan Çarşamba Bornova, Güzelbahçe, Urla dahil olmak üzere 7 ilçede elektrik kesintisi!
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İzmir elektrik kesintisi son dakika araması hız kazandı. 24 Nisan 2024 Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler, mahalleler ve hangi aralıkta kesinti olacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
İzmir'in; Güzelbahçe, Bornova, Kemalpaşa, Çiğli, Karabağlar, Urla, Torbalı, Kiraz ilçelerinde 24 Nisan 2024 Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacağı öğrenildi.
İzmir hangi mahallelerde, kaçta elektrikler kesilecek sorusunun cevabı araştırılıyor.
Güzelbahçe ilçesinde; Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki, Yalı, Kahramandere, Çelebi mahallerinde saat 09.00-15.00 arasında elektrik verilmeyecek.
Bornova ilçesi, Gaziosmanpaşa mahallesinde saat 09.00-15.00 arasında elektrik verilmeyecek. Kazımdirik mahallesinde 10.00-13.00 ve 13.30-16.00 arası kesinti olacak.
Kemalpaşa'da; Çiçekli, Karaçam, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Yakaköy mahallerine 12.00-15.00 arasında verilmeyecek.
Çiğli, Sasalı Merkez'de 11.00-12.00 arasında kesinti olacak.
Karabağlar'da 09.00-15.00 arasında, Urla'da Barbaros, Kadıovacık, Birgi, Muratbey ve Tepeköy mahallerinde 09.00-16.30 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Torbalı'da; Yemişlik, Muratbey ve Tepeköy mahallerinde 09.00-16.30 saatlerinde, Kiraz Suludere mahallesine 10.00-17.00 arasında elektrik verilmeyecek.