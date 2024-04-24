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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg&#039;in hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Haziran 2023 tarihinde köpeğiyle yürüyüş yapmak üzere evinden ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg'ten neredeyse bir yıldır haber alınamıyor. Son yaşanan gelişmelere ardından Korhan Berzeg kimdir, hayatı, kariyeri ve nerede yaşadığı araştırılıyor.

Neredeyse 1 yıldır kayıp olan Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen evinin 5 kilometre yakınında kemik ve kıyafet parçalarının bulunmasının ardından Korhan Berzeg'in hayatı ve biyografisine dair detaylar araştırılıyor.

1940 yılında Balıkesir'de doğan Korhan Berzeg, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak öğretim üyeliği görevi yaptı. 

Daha sonra ABD'ye giden Berzeg, Dünya Bankası'nda çalıştı ve buradan emekli oldu. 

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversiteden hocasıdır. Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan yazlık evinden doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak üzere ayrılan Berzeg, bir daha geri dönmedi. 

Köpeği Tina 74 gün sonra eve geri dönmüştü ancak Berzeg'ten herhangi bir haber alınamamıştı. 

Dron ve İHA'larla 250 kilometrekarelik alanda, 5 kez havadan ve karadan sürdürülen arama kurtarma çalışmaları ise 179 gün önce sonlanmıştı.

Olayın üzerinden 312 gün geçmesinin ardından şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in hayatı ve biyografisi - 2. Resim

Evinin 5 kilometre yakınındaki mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. 

Olay yerine gelen Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri bulguları alarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü. 

Gereken inceleme ve DNA testinin ardından bulunanların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı öğrenilecek.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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