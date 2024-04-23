Korhan Berzeg'in sır kaybında flaş gelişme: Köyünde iskelet parçaları bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Neredeyse bir yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg'in evine yakın bir alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde neredeyse bir yıldır kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in sır kaybında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.
DNA TESTİ SIRRI AYDINLATACAK!
Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.
Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.
Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı