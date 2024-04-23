Korhan Berzeg'in sır kaybında flaş gelişme: Köyünde iskelet parçaları bulundu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Nisan 2024 20:21 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler Korhan Berzeg muammasına dayanamadılar: Mahalleli arkasına bakmadan terk etti

Neredeyse bir yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg'in evine yakın bir alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.