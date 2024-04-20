Korhan Berzeg muammasına dayanamadılar: Mahalleli arkasına bakmadan terk etti

Balıkesir'de 309 gün önce evden çıkan ve sırra kadem basan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı mahalle boşaldı. Berzeg'e ne olduğu muammasını korurken olayından sonra güvenlik endişesi taşıyan vatandaşlar evlerini terk etti.

Ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te Balıkesir'in Gönen ilçesinin Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için çıkmıştı.

Korhan Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten geri dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuş ve bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı.

TEK BİR İZ BİLE BULUNAMADI

Korhan Berzeg, Dron ve İHA'larla 250 kilometrekarelik alanda, 5 kez havadan ve karadan aranmış ancak bulunamadı. Korhan Berzeg'in bulmak için başlatılan arama çalışmaları 179 gün önce sonlandırılmıştı.

YAŞADIĞI MAHALLEYİ TERK ETTİLER

Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden ise tam 309 gün geçmesine rağmen olayın gizemi hala çözülebilmiş değil. Armutlu Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar da bu durum nedeniyle tedirgin.

Güvenlik endişesi yaşayan bazı mahalle sakinleri evlerinden çıkmaya dahi çekinirken deyim yerindeyse mahalle terk edilmiş gibi görünüyor. Bu belirsizlik ve endişe atmosferi, insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilemiş durumda.

Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, “Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Köylerde nüfus kalmadı, köyler boşaldı” dedi.