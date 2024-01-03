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    Korhan Berzeg kaçırıldı mı? Tina'nın davranışında dikkat çeken değişiklik

    Balıkesir'deki yazlık evine gittikten sonra sırra kadem basan ekonomist Korhan Berzeg olayı gizemini korurken yeni bir ihtimal ortaya çıktı. Berzeg'le birlikte kaybolduktan sonra eve dönen köpeği Tina'nın artık yanından geçen her aracın içine bakması ünlü ekonomistin kaçırılma şüphesini artırdı.

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg, 2023'ün mayıs ayında eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine gitti.

    17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg o günden sonra sırra kadem bastı.

    TİNA'NIN DAVRANIŞI KAÇIRILMA ŞÜPHESİNİ ARTIRDI

    Kaybolduktan 74 gün sonra Korhan Berzeg olmadan eve dönen Tina'nın davranışındaki değişiklik ise ailenin dikkatini çekti. Daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina’nın artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirten Angela Berzeg, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzeg’in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti.

    ARAMALAR SONLANDIRILMIŞTI

    Tina'nın geri dönmesinin ardından, ekip sayısı artırılmış, arama çalışmaları yeniden başlatılmıştı. Ekipler, daha önce 5 kez aranan 250 kilometrekarelik bölgeyi genişletti. 325 kilometrekareye çıkartılan alanı 9 kez arayan ekipler, son olarak Tina bırakıldıktan sonra Berzeg'in atılma ihtimali üzerine bölgedeki 10 kuyuyu boşaltıp, içini kameralarla izledi.

    Berzeg, Armutlu Mahallesi'ndeki evinden Çanakkale sınırına kadar olan 54 kilometrelik alan da dahil, 325 kilometrekarede arandı. Gönen'de 20'den fazla mahalle ile Gönen Çayı'nın, Erdek'te denize döküldüğü güzergahlar defalarca özel olarak kontrol edildi ancak hiçbir ize rastlanmadı.

    50 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmaları, Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    Tina
    Haberler > Gündem > Korhan Berzeg kaçırıldı mı? Tina'nın davranışında dikkat çeken değişiklik
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