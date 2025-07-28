İzmir barajlarında son durum ne? Balçova, Gördes, Tahtalı, Ürkmez, Kutlu Aktaş barajları kritik seviyede

İzmir'de üst üste çıkan orman yangını ve yetersiz yağışlar, barajları olumsuz yönde etkiledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'in altına inmesinin ardından bazı önlemler alındı. Çeşme'de, 25 Temmuz itibarıyla her gece 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintileri uygulanmaya başlandı. Peki, İzmir barajlarında son durum ne? İşte 28 Temmuz İZSU İzmir barajları doluluk oranları.

İzmir'deki barajlar alarm vermeye başladı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Balçova, Gördes, Tahtalı, Ürkmez, Kutlu Akta barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere kadar düştü.

Özellikle Gördes Barajı'nda su seviyesi neredeyse sıfıra inerken, İzmir'in en büyük su kaynaklarından Tahtalı Barajı da ciddi bir eşikte yer alıyor. İzmir barajlarında son durum ne?

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir'deli barajların durumun ciddiyetini vurgulayarak, "Gördes Barajı kurudu. Tahtalı'yı da kaybedersek İzmir'in içme suyu arzında ciddi anlamda olumsuzluk yaşanır" açıklamasında bulundu.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İzmir barajlarında en düşük doluluk oranı %0,08 ile Gördes Barajı oldu. Kentin en büyük barajlarından Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı %8,882 seviyesine kadar geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise %3,65'tür.

Balçova Barajı % 32,14

Gördes Barajı % 0,08

Tahtalı Barajı % 8,88

Ürkmez Barajı % 11,73

Güzelhisar Barajı %58,14

Alaçatı Kutlu Aktaş Baraj % 3,65