İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alacak! İZBB zabıta alımı başvuru şartları ve tarihleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ilk defa atanmak üzere zabıta memur alımı ilanı paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, KPSS'den en az 65 alan memur adaylarının başvuruları geçerli sayılacak. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvurusu ne zamana kadar alınacak? İşte İZBB zabıta alımı başvuru şartları ve tarihleri...

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacak.

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İZBB ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Başvuru belgelerini 30/11/2026 – 04/12/2026 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08:30 – 17:00 saatleri arasında) Yenidoğan, 2225 Sokak No:2 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak.

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav; sözlü ve uygulamalı sınav 11/01/2027 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresindeki yerleşkesinde yapılacak.

İZBB ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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