İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde Gediz Elektrik tarafından açıklanan planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmalarıyla gündeme geldi. Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen, Menderes ve Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçenin belirli mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre değişirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin etkileneceğini araştırıyor. İşte 22-23 Ekim Gediz elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe güncel kesinti saatleri..

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İzmir'de 22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günleri planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Gediz Elektrik tarafından yayımlanan çalışma programına göre kent genelinde şebeke bakım, yenileme, kapasite artırımı ve ağaç kesimi gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Buca, Konak ve Urla'da birden fazla kesinti programı bulunurken bazı ilçelerde çalışmaların 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. İzmir elektrik kesintisi listesinde etkilenen mahalleler, sokaklar ve elektriklerin yeniden verilmesinin planlandığı saatler ayrıntılı olarak yer alıyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22-23 EKİM

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3846807

Adatepe (63. Sk.), Atatürk (201. Sk., 201/11. Sk., 201/6. Sk., 202/14. Sk., 202/4. Sk., 202/42. Sk., 202/43. Sk., 202/47. Sk., 63. Sk., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201. Sk., 201/2. Sk., 202/3. Sk., Doğuş Cd., Metin Göktepe Sk.)

Planlandı

22.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3846815

Adatepe (62/5. Sk., 62/6. Sk., 63. Sk., Erdem Cd.), Atatürk (204/10. Sk., 204/28. Sk., 204/30. Sk., 204/32. Sk., 204/33. Sk., 63. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

23.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847507

Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.)

Planlandı

23.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847514

Akıncılar (540/1. Sk., 544. Sk., 548. Sk., 548/10. Sk., 548/11. Sk., 548/12. Sk., 548/13. Sk., 548/14. Sk., 548/6. Sk., 548/9. Sk., 556/1. Sk., 556/3. Sk., 585. Sk., 585/1. Sk., 585/2. Sk., 585/3. Sk., 585/4. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı

23.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847532

Ufuk (3413. Sk., 3413/1. Sk., 901. Sk., 905. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 910. Sk., 913. Sk., Ceylan Sk., Kılıç Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844444

Barbaros (5216. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3846920

Atamer (2580. Sk., 2591. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2614. Sk., Samsun Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2567. Sk., 2568. Sk., 2569. Sk., 2570. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2577. Sk., 2578. Sk., 2579. Sk., 2579/1. Sk., 2580. Sk., 2581. Sk., 2582. Sk., 2585. Sk., Samsun Cd.), Saygı (2654. Sk., 2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2658. Sk., 2659. Sk., 2660. Sk., 2663. Sk., 2665. Sk., 2669. Sk., 2770. Sk., 2772. Sk., 2776. Sk., Barış Cd., Samsun Cd., Toros Cd.)

22.10.2026

09:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3846924

Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

23.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3847532

Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3846657

Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)

Planlandı

23.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3846662

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3843027

Yeşilova (Orta Sk.)

Planlandı

22.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3847094

Atatürk (Armağan Sk., Çamlık Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., Kazım Dirik Cd., Şehit Eray Dağlı Sk.), Cumhuriyet (801. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Bahçe Sk., Demirci Sk., İnönü Cd., Mehtap Sk., Ömerbey Sk., Sabribey Sk., Tepe Sk.), Yeşilova (İnönü Cd.)

23.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3842999

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843432

Karahıdırlı

22.10.2026

10:00 - 17:50

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3846645

Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri)

23.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843438

Aşağıcuma, Çamavlu (Yukarıcuma Köyü İç Yolu), Göbeller, Hacıhamzalar (Hacıhamzalar Köyü İç Yolu), Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri), Yukarıbey, Yukarıcuma (Yukarıcuma Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.10.2026

10:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3847149

Yalı (6209. Sk., 6217. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6226. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6348. Sk.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3846696

Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri)

Planlandı

22.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3846698

Büyükavulcuk, Yolüstü

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

23.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3847450

Çamyayla

Planlandı

23.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3847456

Bozdağ (18 Mart Cd., Akçay Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Cami Sk., Çarşı Sk., Çeşme Çıkmazı Sk., Değirmen Sk., Efeler Cd., Ergut Cd., Güner Sk., Hilal Sk., İnönü Cd., Kırkoluk Cd., Mermeroluk Sk., Mescit Sk., Molla Gürani Sk., Ömerağa Sk., Saraybeyler Sk., Şehitler Cd., Solmaz Sk., Vali Cd., Yazbaşı Sk., Yeniyol Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Direk Değişimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844898

Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839579

Fevzi Çakmak (Duru Sk., Ersoy Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Özhan Sk., Sadullah Sever Cd., Sayın Sk., Şenses Sk., Taşkent Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Açık Sk., Alem Sk., Asya Sk., Ataman Cd., Atik Sk., Aygün Sk., Aziz Nesin Cd., Aziz Sk., Berrak Sk., Buket Sk., Cansu Sk., Cennet Sk., Çerkez Sk., Cevher Sk., Damla Sk., Fazilet Sk., Gündoğdu Cd., Hancı Sk., Kaya Sk., Kemalettin Tuğcu Cd., Maliyeciler Cd., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nazım Hikmet Cd., Oruç Reis Cd., Sadullah Sever Cd., Toplum Sk., Tur Sk., Turgut Özal Cd., Yavuzhan Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3847577

Mordoğan (10. Sk., 101. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 194. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 224. Sk., 228. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 24. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 25. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 259. Sk., 26. Sk., 26/1. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 269. Sk., 27. Sk., 270. Sk., 271. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 28. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 29. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 295. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33, 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 525. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 78. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., Ardıç Cd., Atatürk Cd., Ayıbalığı Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Doğa Tatil Sitesi İç Yolu, Fakülte Cd., Fatih Cd., Gökpınar Küme Evleri, İbrahim Gül Sk., İnönü Cd., İzmir Cd., Leman Kavukçu Sk., Mehmet Ali Alpaslan Cd., Mordoğan Cumhuriyet Meydanı, Mordoğan Küme Evleri, Mustafa Kemal Cd., Sadık Ahmet Sk., Sahil Cd., Seal Beach Clap, Şehit Hakan Özkaner Sk., Yalı Cd.)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847444

Ansızca (Ansızca Köy Yolu, Ansızca Köyü İç Yolu, Ansızca Köyü Yolu, Kuyucak Yolu Küme Evleri), Kuyucak (Kuyucak Yolu Küme Evleri), Yenmiş

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

01:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3846683

Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3846767

Umurcalı (Umurcalı Küme Evleri), Yenişehir (Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3846690

Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2609, 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2715. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk.)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3847739

Akarca (2101. Sk., 2101/1. Sk., 2101/2. Sk., 2101/3. Sk., 2101/4. Sk., 2101/5. Sk., 2103. Sk., 2103/1. Sk., 2106. Sk., 2108. Sk., 2108/1. Sk., 2110. Sk., 2112. Sk., 2114. Sk., 2116. Sk., 2116/2. Sk., 2116/3. Sk., 2118. Sk., 2118/1. Sk., 2120. Sk., 2120/1. Sk., 2122. Sk., 2122/1. Sk., 2124. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2128. Sk., 2130. Sk., 2130/2. Sk., 2132. Sk., 2132/1. Sk., 2132/2. Sk., 2132/3. Sk., 2132/5. Sk., 2132/7. Sk., 2134. Sk., 2136. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/2. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2144/1. Sk., 2146. Sk., 2148. Sk., 2150. Sk., 2150/1. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2154. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2163. Sk., 2163/1. Sk., 2163/2. Sk., 2163/3. Sk., 2163/5. Sk., 2164. Sk., 2165. Sk., 2166. Sk.

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Role Akü Redresor Arızası

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3846708

Atatürk (1033. Sk., Barış Sk., Eşref Arna Cd.), Cumhuriyet (5019. Sk., 5020. Sk., 5022. Sk., 5025. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5039. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5049. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5055. Sk., 5056. Sk., 5057. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., 5109. Sk., 5112. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5118. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5325. Sk., Barış Sk., Eşref Arna Cd., İstiklal Sk., Park İçi Yolu, Rıfat Baran Cd., Şehit Er Semih Çakıroğlu Cd., Tavşantepe Mevkii Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844432

Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1165. Sk., 1165/1. Sk., 1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd., Umut 9. Sk.), Kuşçular (1100. Sk., 1164. Sk., 1169. Sk., 8004. Sk., 8013. Sk., 8045. Sk., Ihlamur Sk.), Sıra (1164. Sk., 8001. Sk., 8001/1. Sk., 8001/2. Sk., 8001/3. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Ihlamur Sk., Radika Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk., Tere Sk., Zafer Cd.)

Planlandı

22.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3846742

Gülbahçe (12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

22.10.2026

10:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3847165

Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2042. Sk., 2172. Sk., 2172/1. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2179/2. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2222/1. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk., 2222/5. Sk., 2229. Sk., 2232. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2296. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), İskele (2018/10. Sk., 2018/4. Sk., 2018/6. Sk., 2018/7. Sk., 2018/9. Sk., 2019. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., Mithatpaşa Cd.), Kalabak (2240. Sk., 2296. Sk., 3230. Sk., 3239. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249/1. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Yenice (2246. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 3247. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)

Planlandı

23.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3847719

Camiatik (Ahmet Besim Uyal Cd., Akik Sk., Çakmak Sk., Defne Sk., Erguvan Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Sedir Sk., Yeşim Sk.), Naipli (Ahmet Besim Uyal Cd., Dolu Sk., İlke Sk., İris Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Portakal Sk., Yıldırım Sk.)

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:20 - 17:20

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3846713

Yukarıtosunlar

Planlandı

22.10.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3846718

Yukarıtosunlar

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3846790

Gümüldür İnönü (6065. Sk., Denizatı Cd., Meryem Ana Cd., Yeşilköy Cd.), Orta (1021. Sk., 1023. Sk., 1029. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1094. Sk., 1096. Sk., 1098. Sk., 1100. Sk., 1104/1. Sk., 1106. Sk., 1108. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1118. Sk., 1120. Sk., 1124. Sk., 1126. Sk., 1130. Sk., 1134. Sk., 1145. Sk., 1147. Sk., 1150. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1161. Sk., 8025. Sk., 8027. Sk., 8031. Sk., 8033. Sk., 8035. Sk., 8037. Sk., 8039. Sk., 8102. Sk., 8104. Sk., 8104/1 sk, 8110. Sk., Filiz Cd., Gençlik Parkı İçi Yolu, Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd.)

Planlandı

22.10.2026

00:00 - 02:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3846857

Gölcükler (7709. Sk.), Kısık (7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., 7703. Sk., 7704. Sk., 7705. Sk., 7706. Sk., 7707. Sk., 7708. Sk., 7709. Sk., 7709/1. Sk., 7709/10. Sk., 7709/12. Sk., 7709/13. Sk., 7709/2. Sk., 7709/3. Sk., 7709/4. Sk., 7709/5. Sk., 7709/6. Sk., 7709/7. Sk., 7709/8. Sk., 7709/9. Sk., 7710. Sk., 7710/1. Sk., 7711. Sk., 7712. Sk., 7713. Sk., 7714. Sk., 7715. Sk., İzmir Aydın Cd.), Oğlananası Atatürk (Barbaros Cd., Hasan Tahsin Cd., Koca Mimar Sinan Cd., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd., Saim Çıkrıkçı Cd., SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, Tercan Cd., Turgut Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844270

Beyazevler (514. Sk., 514/1. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 520/2. Sk., 521. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 539/1. Sk., 541. Sk., 544. Sk., 544/1. Sk.)

Planlandı

22.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844277

Beyazevler (544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 547/1. Sk., 548. Sk., 548/1. Sk., 548/2. Sk., 548/3. Sk., 557. Sk., 560. Sk.)

22.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844286

Beyazevler (544. Sk., 545. Sk., 545/1. Sk., 546. Sk., 546/1. Sk., 547. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 555/1. Sk., 555/2. Sk., 555/3. Sk., 556. Sk., 560. Sk., 563. Sk., 563/1. Sk., 565. Sk., 568. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3846925

Kahramandere (299. Sk., 321. Sk., 341. Sk., 357. Sk., 361. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 522/1. Sk., 783. Sk., 803. Sk., Eski Seferihisar Cd.)

Planlandı

23.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3846929

Kahramandere (518. Sk., 747. Sk., 858. Sk., 862. Sk., 864. Sk., Eski Seferihisar Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3846727

Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)

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