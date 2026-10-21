İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi(Buca, Konak, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Urla...)
İzmir elektrik kesintisi 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde Gediz Elektrik tarafından açıklanan planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmalarıyla gündeme geldi. Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen, Menderes ve Ödemiş başta olmak üzere birçok ilçenin belirli mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre değişirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin etkileneceğini araştırıyor. İşte 22-23 Ekim Gediz elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe güncel kesinti saatleri..
İzmir'de 22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günleri planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Gediz Elektrik tarafından yayımlanan çalışma programına göre kent genelinde şebeke bakım, yenileme, kapasite artırımı ve ağaç kesimi gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Buca, Konak ve Urla'da birden fazla kesinti programı bulunurken bazı ilçelerde çalışmaların 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. İzmir elektrik kesintisi listesinde etkilenen mahalleler, sokaklar ve elektriklerin yeniden verilmesinin planlandığı saatler ayrıntılı olarak yer alıyor.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22-23 EKİM
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3846807
Adatepe (63. Sk.), Atatürk (201. Sk., 201/11. Sk., 201/6. Sk., 202/14. Sk., 202/4. Sk., 202/42. Sk., 202/43. Sk., 202/47. Sk., 63. Sk., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201. Sk., 201/2. Sk., 202/3. Sk., Doğuş Cd., Metin Göktepe Sk.)
Planlandı
22.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3846815
Adatepe (62/5. Sk., 62/6. Sk., 63. Sk., Erdem Cd.), Atatürk (204/10. Sk., 204/28. Sk., 204/30. Sk., 204/32. Sk., 204/33. Sk., 63. Sk.)
23.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847507
Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.)
Planlandı
23.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847514
Akıncılar (540/1. Sk., 544. Sk., 548. Sk., 548/10. Sk., 548/11. Sk., 548/12. Sk., 548/13. Sk., 548/14. Sk., 548/6. Sk., 548/9. Sk., 556/1. Sk., 556/3. Sk., 585. Sk., 585/1. Sk., 585/2. Sk., 585/3. Sk., 585/4. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)
Planlandı
23.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847532
Ufuk (3413. Sk., 3413/1. Sk., 901. Sk., 905. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 910. Sk., 913. Sk., Ceylan Sk., Kılıç Reis Cd.)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844444
Barbaros (5216. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3846920
Atamer (2580. Sk., 2591. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2614. Sk., Samsun Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2567. Sk., 2568. Sk., 2569. Sk., 2570. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2577. Sk., 2578. Sk., 2579. Sk., 2579/1. Sk., 2580. Sk., 2581. Sk., 2582. Sk., 2585. Sk., Samsun Cd.), Saygı (2654. Sk., 2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2658. Sk., 2659. Sk., 2660. Sk., 2663. Sk., 2665. Sk., 2669. Sk., 2770. Sk., 2772. Sk., 2776. Sk., Barış Cd., Samsun Cd., Toros Cd.)
22.10.2026
09:00 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3846924
Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)
23.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3847532
Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3846657
Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)
Planlandı
23.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3846662
Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3843027
Yeşilova (Orta Sk.)
Planlandı
22.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3847094
Atatürk (Armağan Sk., Çamlık Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., Kazım Dirik Cd., Şehit Eray Dağlı Sk.), Cumhuriyet (801. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Bahçe Sk., Demirci Sk., İnönü Cd., Mehtap Sk., Ömerbey Sk., Sabribey Sk., Tepe Sk.), Yeşilova (İnönü Cd.)
23.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3842999
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843432
Karahıdırlı
22.10.2026
10:00 - 17:50
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3846645
Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri)
23.10.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843438
Aşağıcuma, Çamavlu (Yukarıcuma Köyü İç Yolu), Göbeller, Hacıhamzalar (Hacıhamzalar Köyü İç Yolu), Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri), Yukarıbey, Yukarıcuma (Yukarıcuma Köyü İç Yolu)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.10.2026
10:00 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3847149
Yalı (6209. Sk., 6217. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6226. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6348. Sk.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3846696
Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri)
Planlandı
22.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3846698
Büyükavulcuk, Yolüstü
23.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3847450
Çamyayla
Planlandı
23.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3847456
Bozdağ (18 Mart Cd., Akçay Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Cami Sk., Çarşı Sk., Çeşme Çıkmazı Sk., Değirmen Sk., Efeler Cd., Ergut Cd., Güner Sk., Hilal Sk., İnönü Cd., Kırkoluk Cd., Mermeroluk Sk., Mescit Sk., Molla Gürani Sk., Ömerağa Sk., Saraybeyler Sk., Şehitler Cd., Solmaz Sk., Vali Cd., Yazbaşı Sk., Yeniyol Sk.)
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Direk Değişimi
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844898
Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839579
Fevzi Çakmak (Duru Sk., Ersoy Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Özhan Sk., Sadullah Sever Cd., Sayın Sk., Şenses Sk., Taşkent Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Açık Sk., Alem Sk., Asya Sk., Ataman Cd., Atik Sk., Aygün Sk., Aziz Nesin Cd., Aziz Sk., Berrak Sk., Buket Sk., Cansu Sk., Cennet Sk., Çerkez Sk., Cevher Sk., Damla Sk., Fazilet Sk., Gündoğdu Cd., Hancı Sk., Kaya Sk., Kemalettin Tuğcu Cd., Maliyeciler Cd., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nazım Hikmet Cd., Oruç Reis Cd., Sadullah Sever Cd., Toplum Sk., Tur Sk., Turgut Özal Cd., Yavuzhan Cd.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3847577
Mordoğan (10. Sk., 101. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 194. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 224. Sk., 228. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 24. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 25. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 259. Sk., 26. Sk., 26/1. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 269. Sk., 27. Sk., 270. Sk., 271. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 28. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 29. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 295. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33, 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 525. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 78. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., Ardıç Cd., Atatürk Cd., Ayıbalığı Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Doğa Tatil Sitesi İç Yolu, Fakülte Cd., Fatih Cd., Gökpınar Küme Evleri, İbrahim Gül Sk., İnönü Cd., İzmir Cd., Leman Kavukçu Sk., Mehmet Ali Alpaslan Cd., Mordoğan Cumhuriyet Meydanı, Mordoğan Küme Evleri, Mustafa Kemal Cd., Sadık Ahmet Sk., Sahil Cd., Seal Beach Clap, Şehit Hakan Özkaner Sk., Yalı Cd.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.10.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847444
Ansızca (Ansızca Köy Yolu, Ansızca Köyü İç Yolu, Ansızca Köyü Yolu, Kuyucak Yolu Küme Evleri), Kuyucak (Kuyucak Yolu Küme Evleri), Yenmiş
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
01:00 - 06:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3846683
Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3846767
Umurcalı (Umurcalı Küme Evleri), Yenişehir (Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3846690
Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2609, 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2715. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk.)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3847739
Akarca (2101. Sk., 2101/1. Sk., 2101/2. Sk., 2101/3. Sk., 2101/4. Sk., 2101/5. Sk., 2103. Sk., 2103/1. Sk., 2106. Sk., 2108. Sk., 2108/1. Sk., 2110. Sk., 2112. Sk., 2114. Sk., 2116. Sk., 2116/2. Sk., 2116/3. Sk., 2118. Sk., 2118/1. Sk., 2120. Sk., 2120/1. Sk., 2122. Sk., 2122/1. Sk., 2124. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2128. Sk., 2130. Sk., 2130/2. Sk., 2132. Sk., 2132/1. Sk., 2132/2. Sk., 2132/3. Sk., 2132/5. Sk., 2132/7. Sk., 2134. Sk., 2136. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/2. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2144/1. Sk., 2146. Sk., 2148. Sk., 2150. Sk., 2150/1. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2154. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2163. Sk., 2163/1. Sk., 2163/2. Sk., 2163/3. Sk., 2163/5. Sk., 2164. Sk., 2165. Sk., 2166. Sk.
SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Role Akü Redresor Arızası
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3846708
Atatürk (1033. Sk., Barış Sk., Eşref Arna Cd.), Cumhuriyet (5019. Sk., 5020. Sk., 5022. Sk., 5025. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5039. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5049. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5055. Sk., 5056. Sk., 5057. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., 5109. Sk., 5112. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5118. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5325. Sk., Barış Sk., Eşref Arna Cd., İstiklal Sk., Park İçi Yolu, Rıfat Baran Cd., Şehit Er Semih Çakıroğlu Cd., Tavşantepe Mevkii Küme Evleri)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844432
Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1165. Sk., 1165/1. Sk., 1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd., Umut 9. Sk.), Kuşçular (1100. Sk., 1164. Sk., 1169. Sk., 8004. Sk., 8013. Sk., 8045. Sk., Ihlamur Sk.), Sıra (1164. Sk., 8001. Sk., 8001/1. Sk., 8001/2. Sk., 8001/3. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Ihlamur Sk., Radika Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk., Tere Sk., Zafer Cd.)
Planlandı
22.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3846742
Gülbahçe (12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk.)
22.10.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3847165
Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2042. Sk., 2172. Sk., 2172/1. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2179/2. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2222/1. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk., 2222/5. Sk., 2229. Sk., 2232. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2296. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), İskele (2018/10. Sk., 2018/4. Sk., 2018/6. Sk., 2018/7. Sk., 2018/9. Sk., 2019. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., Mithatpaşa Cd.), Kalabak (2240. Sk., 2296. Sk., 3230. Sk., 3239. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249/1. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Yenice (2246. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 3247. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)
Planlandı
23.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3847719
Camiatik (Ahmet Besim Uyal Cd., Akik Sk., Çakmak Sk., Defne Sk., Erguvan Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Sedir Sk., Yeşim Sk.), Naipli (Ahmet Besim Uyal Cd., Dolu Sk., İlke Sk., İris Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Portakal Sk., Yıldırım Sk.)
BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:20 - 17:20
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3846713
Yukarıtosunlar
Planlandı
22.10.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3846718
Yukarıtosunlar
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3846790
Gümüldür İnönü (6065. Sk., Denizatı Cd., Meryem Ana Cd., Yeşilköy Cd.), Orta (1021. Sk., 1023. Sk., 1029. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1094. Sk., 1096. Sk., 1098. Sk., 1100. Sk., 1104/1. Sk., 1106. Sk., 1108. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1118. Sk., 1120. Sk., 1124. Sk., 1126. Sk., 1130. Sk., 1134. Sk., 1145. Sk., 1147. Sk., 1150. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1161. Sk., 8025. Sk., 8027. Sk., 8031. Sk., 8033. Sk., 8035. Sk., 8037. Sk., 8039. Sk., 8102. Sk., 8104. Sk., 8104/1 sk, 8110. Sk., Filiz Cd., Gençlik Parkı İçi Yolu, Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd.)
Planlandı
22.10.2026
00:00 - 02:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3846857
Gölcükler (7709. Sk.), Kısık (7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., 7703. Sk., 7704. Sk., 7705. Sk., 7706. Sk., 7707. Sk., 7708. Sk., 7709. Sk., 7709/1. Sk., 7709/10. Sk., 7709/12. Sk., 7709/13. Sk., 7709/2. Sk., 7709/3. Sk., 7709/4. Sk., 7709/5. Sk., 7709/6. Sk., 7709/7. Sk., 7709/8. Sk., 7709/9. Sk., 7710. Sk., 7710/1. Sk., 7711. Sk., 7712. Sk., 7713. Sk., 7714. Sk., 7715. Sk., İzmir Aydın Cd.), Oğlananası Atatürk (Barbaros Cd., Hasan Tahsin Cd., Koca Mimar Sinan Cd., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd., Saim Çıkrıkçı Cd., SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, Tercan Cd., Turgut Reis Cd.)
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844270
Beyazevler (514. Sk., 514/1. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 520/2. Sk., 521. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 539/1. Sk., 541. Sk., 544. Sk., 544/1. Sk.)
Planlandı
22.10.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844277
Beyazevler (544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 547/1. Sk., 548. Sk., 548/1. Sk., 548/2. Sk., 548/3. Sk., 557. Sk., 560. Sk.)
22.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844286
Beyazevler (544. Sk., 545. Sk., 545/1. Sk., 546. Sk., 546/1. Sk., 547. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 555/1. Sk., 555/2. Sk., 555/3. Sk., 556. Sk., 560. Sk., 563. Sk., 563/1. Sk., 565. Sk., 568. Sk.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
AG Pano Arızası
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3846925
Kahramandere (299. Sk., 321. Sk., 341. Sk., 357. Sk., 361. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 522/1. Sk., 783. Sk., 803. Sk., Eski Seferihisar Cd.)
Planlandı
23.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3846929
Kahramandere (518. Sk., 747. Sk., 858. Sk., 862. Sk., 864. Sk., Eski Seferihisar Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3846727
Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)