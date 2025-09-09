İzmir SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede?

İzmir'in kurtuluş etkinliklerinde SOLOTÜRK bu yıl da gökyüzünde olacak. Çevre ve prova uçuşlarının ardından 9 Eylül akşamı İzmir semalarında gösteri yapacak SOLOTÜRK gösterisi saati ve gösterinin olacağı yer merak ediliyor.

İZMİR SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 18:00’de Gündoğdu Meydanı üzerinde bir çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ardından 7 Eylül Pazar günü saat 18.40'ta prova uçuşu gerçekleştirdi.

Beklenen asıl gösteri ise 9 Eylül 2025 Salı günü saat 18.40'ta başlayacak. Hafızalara kazınacak hava gösterisi İzmir halkına ücretsiz ve açık olacak.

İZMİR SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE?

Tüm uçuşlar ve gösteri programı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.

5 Eylül’daki çevre tanıma, 7 Eylül günkü prova ve 9 Eylül’deki gösteri uçuşu hepsi bu önemli nokta üzerinden yürütülecek. Ege'nin bu tarihi meydanı, SOLOTÜRK’ün dinamik F-16 manevraları ile özel bir atmosfere bürünecek.