İzmir su kesintisi 23 Kasım 2026 Pazartesi günü İZSU'nun arıza ve bakım programıyla birlikte araştırılıyor. Kent genelinde ana boru arızaları, pompa arızası, bağlantı çalışmaları ve elektrik bakım faaliyetleri nedeniyle farklı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. Bayındır, Foça, Kınık, Konak, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Ödemiş ilçelerindeki kesintiler için açıklanan tahmini bitiş saatleri, suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

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İzmir'de 23 Kasım Pazartesi günü su kesintisi yaşanan mahalleler ve arızaların giderilmesi için yürütülen çalışmaların ayrıntıları belli oldu. İZSU'nun güncel arıza kayıtlarında Bayındır, Foça, Kınık, Konak, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Ödemiş ilçelerindeki kesintilere ilişkin bilgiler yer alıyor. Bazı bölgelerde su kesintilerinin birkaç saat sürmesi öngörülürken Seferihisar'daki elektrik bakım çalışmasına bağlı kesintinin daha uzun sürmesi bekleniyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ 23 KASIM

BAYINDIR SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.19 - 10.19 (Yaklaşık 2 saat)

Etkilenen yerler: Pınarlı Mahallesi

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

BERGAMA SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 22 Kasım 2026, 16.15 - 18.15 (Yaklaşık 2 saat)

Etkilenen yerler: Fatih ve Maltepe mahalleleri

Kesinti nedeni: Başka bir kurumun kazı çalışması sırasında ana boruya zarar vermesi

FOÇA SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.03 - 12.00 (Yaklaşık 4 saat)

Etkilenen yerler: Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 21 Kasım 2026, 11.58 - 14.00 (Yaklaşık 2 saat)

Etkilenen yerler: Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahalleleri

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

KINIK SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.50 - 11.50 (Yaklaşık 2 saat)

Etkilenen yerler: Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahalleleri

Kesinti nedeni: Terfi hattındaki ana boru arızası

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.23 - 11.23 (Yaklaşık 2 saat)

Etkilenen yerler: Yukarı Mahallesi, Gölcük Hamam Sokak çevresi

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

KİRAZ SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 20 Kasım 2026, 13.50 - 16.50 (Yaklaşık 3 saat)

Etkilenen yerler: Yeni Mahallesi

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

KONAK SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.11 - 12.11 (Yaklaşık 3 saat)

Etkilenen yerler: Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahalleleri

Kesinti nedeni: 819 Sokak No:19 adresindeki ana boru arızası

MENEMEN SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.18 - 11.19 (Yaklaşık 3 saat)

Etkilenen yerler: Gölcük, Irmak, İncirli Pınar ve Yeşil Pınar mahalleleri

Kesinti nedeni: Pompa arızası

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.40 - 12.30 (Yaklaşık 4 saat)

Etkilenen yerler: Düzce Mahallesi

Kesinti nedeni: Bağlantı çalışması

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.30 - 17.30 (Yaklaşık 8 saat)

Etkilenen yerler: Beyler Mahallesi

Kesinti nedeni: GDZ Elektrik'in bakım çalışması nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü yaşanması

TORBALI SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.43 - 12.43 (Yaklaşık 3 saat)

Etkilenen yerler: Karakuyu ve Ortaköy mahalleleri

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.31 - 12.00 (Yaklaşık 2 saat 30 dakika)

Etkilenen yerler: Bademli Mahallesi

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

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