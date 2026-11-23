İzmir su kesintisi 23 Kasım İZSU (Bergama, Foça, Bayındır, Ödemiş...)
İzmir su kesintisi 23 Kasım 2026 Pazartesi günü İZSU'nun arıza ve bakım programıyla birlikte araştırılıyor. Kent genelinde ana boru arızaları, pompa arızası, bağlantı çalışmaları ve elektrik bakım faaliyetleri nedeniyle farklı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. Bayındır, Foça, Kınık, Konak, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Ödemiş ilçelerindeki kesintiler için açıklanan tahmini bitiş saatleri, suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
İzmir'de 23 Kasım Pazartesi günü su kesintisi yaşanan mahalleler ve arızaların giderilmesi için yürütülen çalışmaların ayrıntıları belli oldu. İZSU'nun güncel arıza kayıtlarında Bayındır, Foça, Kınık, Konak, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Ödemiş ilçelerindeki kesintilere ilişkin bilgiler yer alıyor. Bazı bölgelerde su kesintilerinin birkaç saat sürmesi öngörülürken Seferihisar'daki elektrik bakım çalışmasına bağlı kesintinin daha uzun sürmesi bekleniyor.
İZMİR SU KESİNTİSİ 23 KASIM
BAYINDIR SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.19 - 10.19 (Yaklaşık 2 saat)
Etkilenen yerler: Pınarlı Mahallesi
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
BERGAMA SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 22 Kasım 2026, 16.15 - 18.15 (Yaklaşık 2 saat)
Etkilenen yerler: Fatih ve Maltepe mahalleleri
Kesinti nedeni: Başka bir kurumun kazı çalışması sırasında ana boruya zarar vermesi
FOÇA SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.03 - 12.00 (Yaklaşık 4 saat)
Etkilenen yerler: Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 21 Kasım 2026, 11.58 - 14.00 (Yaklaşık 2 saat)
Etkilenen yerler: Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahalleleri
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
KINIK SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.50 - 11.50 (Yaklaşık 2 saat)
Etkilenen yerler: Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahalleleri
Kesinti nedeni: Terfi hattındaki ana boru arızası
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.23 - 11.23 (Yaklaşık 2 saat)
Etkilenen yerler: Yukarı Mahallesi, Gölcük Hamam Sokak çevresi
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 20 Kasım 2026, 13.50 - 16.50 (Yaklaşık 3 saat)
Etkilenen yerler: Yeni Mahallesi
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
KONAK SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.11 - 12.11 (Yaklaşık 3 saat)
Etkilenen yerler: Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahalleleri
Kesinti nedeni: 819 Sokak No:19 adresindeki ana boru arızası
MENEMEN SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.18 - 11.19 (Yaklaşık 3 saat)
Etkilenen yerler: Gölcük, Irmak, İncirli Pınar ve Yeşil Pınar mahalleleri
Kesinti nedeni: Pompa arızası
SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 08.40 - 12.30 (Yaklaşık 4 saat)
Etkilenen yerler: Düzce Mahallesi
Kesinti nedeni: Bağlantı çalışması
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.30 - 17.30 (Yaklaşık 8 saat)
Etkilenen yerler: Beyler Mahallesi
Kesinti nedeni: GDZ Elektrik'in bakım çalışması nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü yaşanması
TORBALI SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.43 - 12.43 (Yaklaşık 3 saat)
Etkilenen yerler: Karakuyu ve Ortaköy mahalleleri
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Kesinti saati: 23 Kasım 2026, 09.31 - 12.00 (Yaklaşık 2 saat 30 dakika)
Etkilenen yerler: Bademli Mahallesi
Kesinti nedeni: Ana boru arızası