İzmir'de (Buca, Kınık, Menemen, Ödemiş...) elektrikler ne zaman gelecek? GDZ elektrik kesintisi programı 15 Ekim

İzmir’de 16 Ekim Perşembe günü şebeke bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Buca, Kınık, Menemen, Ödemiş, Tire, Urla, Konak, Bayraklı, Karabağlar'daki bazı mahallellere su verilemiyor. Kesintielrden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte GDZ Elektrik programının ayrıntıları...

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Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.) 15 Ekim 2026 tarihinde "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Elektrik Kesintisi Programı" kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesini yayımladı. Programa göre bazı bölgelerde kesintiler birkaç saatle sınırlı kalırken bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan kesintiler akşam saatlerine kadar devam edecek. Planlı kesinti programı kapsamında Buca, Kınık, Menemen, Ödemiş, Tire, Urla, Konak, Bayraklı, Karabağlar'daki su kesintilerinden etkilenen vatandaşla programın ayrıntılarını merak ediyor.

İzmirde (Buca, Kınık, Menemen, Ödemiş...) elektrikler ne zaman gelecek? GDZ elektrik kesintisi programı 15 Ekim

BUCA

Etkilenen Bölgeler

Atatürk (204/10. Sk., 204/25. Sk., 204/4. Sk., 204/6. Sk., 204/7. Sk., 204/8. Sk., 204/9. Sk., 207. Sk., 63/4. Sk., 63/5. Sk.)

Başlangıç/Bitiş Saati

13:00-17:00

Atatürk (202/11. Sk., 202/12. Sk., 202/15. Sk., 202/17. Sk., 202/22. Sk., 202/23. Sk., 202/25. Sk., 202/26. Sk., 202/38. Sk., 202/40. Sk., 202/46. Sk., 202/53. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Başlangıç/Bitiş Saati

13:00-17:00

Etkilenen Bölgeler

Atatürk (202/18. Sk., 202/33. Sk., 202/35. Sk., 202/36. Sk., 202/37. Sk., 204. Sk., 204/1. Sk., 204/11. Sk., 204/13. Sk., 204/14. Sk., 204/15. Sk., 204/16. Sk., 204/17. Sk., 204/2. Sk., 204/21. Sk., 204/22. Sk., 204/27. Sk., 204/29. Sk., 204/3. Sk., 204/37. Sk., 204/4. Sk., 204/5. Sk., 206/13. Sk., 63/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Başlangıç/Bitiş Saati

09:00-13:00

Etkilenen Bölgeler

Adatepe (63. Sk.), Atatürk (201. Sk., 201/11. Sk., 201/6. Sk., 202/14. Sk., 202/4. Sk., 202/42. Sk., 202/43. Sk., 202/47. Sk., 63. Sk., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201. Sk., 201/2. Sk., 202/3. Sk., Doğuş Cd., Metin Göktepe Sk.)

Başlangıç/Bitiş Saati

09:00-13:00

MENEMEN

Etkilenen Bölgeler

Ahıhıdır (1602. Sk.), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk.), Musabey (Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri)

Başlangıç/Bitiş Saati

09:00-15:00

Etkilenen Bölgeler

Ahıhıdır (1602. Sk.), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., 217/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Gediz Mevkii Sk.), Doğa, Mermerli (1451. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Musabey (Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri), Yahşelli (Eski Haykıran Yolu Sk.), Yanıkköy, Yıldırım (35/5. Küme Evleri)

Başlangıç/Bitiş Saati

09:00-15:00

Etkilenen Bölgeler

Göktepe, Kır (Arapdere Mevkii Küme Evleri, Karagöl Mevki Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.)

Başlangıç/Bitiş Saati

10:00-15:00

ÖDEMİŞ

Etkilenen Bölgeler

Balabanlı (Atam Cd., Balabanlı Köyü İç Yolu, Çavuşoğlu Cd., Dolamanlık Küme Evleri, Hatipoğlu Cd., Kalealtı Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu), Bozcayaka (Tire Ödemiş Yolu), Kazanlı (Alçak Kuyu Küme Evleri, İSİMSİZ, Kazanlı Köyü İç Yolu, Küçük Köy Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu)

Başlangıç/Bitiş Saati

10:00-14:00

Etkilenen Bölgeler

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gereli (Gereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

Başlangıç/Bitiş Saati

09:00-17:00

TİRE

Etkilenen Bölgeler

Yeğenli

Başlangıç/Bitiş Saati

10:00-14:00

URLA

Etkilenen Bölgeler

Altıntaş (Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1165. Sk., 1165/1. Sk., Umut 9. Sk.), Kuşçular (1100. Sk., 1164. Sk., 1169. Sk., 8004. Sk., 8013. Sk., 8045. Sk., Ihlamur Sk.), Sıra (1164. Sk., 8001. Sk., 8001/1. Sk., 8001/2. Sk., 8001/3. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Ihlamur Sk., Radika Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk., Tere Sk., Zafer Cd.)

Başlangıç/Bitiş Saati

09:30-17:30

KARABAĞLAR

Etkilenen Bölgeler

Çalıkuşu (3281. Sk., 5741. Sk.), Cennetoğlu (3281. Sk., 5651. Sk., 5665. Sk., 5693. Sk., 5695. Sk., 5696. Sk., 5699. Sk., 5701/1. Sk., 5701/4. Sk., 5703. Sk., 5708. Sk., 5711. Sk., 5712. Sk., 5741. Sk., 5741/4. Sk., 5741/5. Sk., 5741/7. Sk., Şehit Er Hüseyin Kaya Sk.),

Başlangıç/Bitiş Saati

09:00-15:00

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