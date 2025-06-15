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İzmir'de yangın nerede? İzmir yangın son dakika

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de yangın nerede? İzmir yangın son dakika
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İzmir yangın son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bir fabrikada çıkan yangın ve patlama sesleri sonrası İzmir'de yangın nerede araması hız kazandı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

İzmir'de yangın nerede gündeme geldi. Son dakika İzmir yangın aramaları hız kazanırken yangının yeri ve olayın detayları merak edildi. 

İZMİR'DE YANGIN NEREDE?

İzmir'in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasından yükselen dumanlar ve patlama sesi korkuttu. İzmir yangın son dakika gelişmelerinin detayları geliyor.

İzmir'de yangın nerede? İzmir yangın son dakika - 1. Resim

İZMİR YANGIN SON DAKİKA

15 Haziran Pazar günü saat 17.00'de İzmir'in Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Bitişiğinde bulunan özel hastane tahliye edilirken yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Fabrikada yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. 

İZMİR YANGIN NEREDE ÇIKTI?

İzmir'de 15 Haziran Pazar günü yangın, Konak ilçesinde bir plastik fabrikasında çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Bunun dışında 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde hem İzmir hem de Aydın'da orman yangını çıktı. İzmir Foça Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerin müdahalesindeki yangın kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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