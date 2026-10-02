İZSU su kesintisi! İzmir'de su kesintisi bugün ne zaman bitecek? (Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Kemalpaşa, Selçuk)

İzmir su kesintisi 2 Ekim 2026 Cuma günü birçok ilçede etkili oluyor. İZSU'nun güncel kesinti programında Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir ve Selçuk'ta arıza ve çalışmalar nedeniyle belirli saatlerde su verilemeyeceği bildirildi.

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İzmir'de su kesintisi yaşanan ilçeler ve suların ne zaman geleceği günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun 2 Ekim tarihli kesinti bilgilerine göre bazı bölgelerde ana boru ve branşman arızaları, bazı noktalarda ise boru deplasman çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. Kesintilerin bitiş saatleri ilçeye ve çalışmanın türüne göre değişiyor.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ BUGÜN NE ZAMAN BİTECEK?

Aliağa: Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle saat 08.50 ile 10.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Bayraklı: Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde boru deplasman çalışması nedeniyle saat 09.13 ile 14.13 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacak.

Bornova: Evka 3 Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Buca: Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelen branşman arızası nedeniyle saat 09.19 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Gaziemir: Menderes Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle saat 08.53 ile 11.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak.

Selçuk: Belevi Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle saat 09.14 ile 11.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

Tire: Adnan Menderes Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle saat 09.20 ile 11.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.,

İZSU su kesintisi! İzmirde su kesintisi bugün ne zaman bitecek? (Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Kemalpaşa, Selçuk)

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İzmir'de güncel su kesintileri, İZSU'nun resmi internet sitesindeki arıza ve bakım bilgileri üzerinden takip edilebiliyor. Vatandaşlar ilçe ve mahalle bilgilerini kontrol ederek kesintinin başlangıç ve tahmini bitiş saatine, arıza nedenine ve etkilenen bölgelere ulaşabiliyor. Ayrıca "ALO 185" hattı kullanılarak bölgenizdeki planlı su arıza bilgisine ulaşılabilir.

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