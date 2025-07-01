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J. Sinner maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sinner-Nardi Wimbledon 2025 maçı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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J. Sinner maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sinner-Nardi Wimbledon 2025 maçı
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Wimbledon 2025 heyecanı başladı. Tenis severlerin yakından takip ettiği dünyanın en prestijli turnuvasında dünya 1 numarası Jannik Sinner ile genç yetenek Luca Nardi Wimbledon 2025 ilk turda karşı karşıya geliyor. J. Sinner maçı yayın ve saat bilgileri belli oldu.

Tenis dünyasının en prestijli turnuvası Wimbledon 2025'te ilk turda İtalyan yıldız ve dünya 1 numarası Jannik Sinner ile Luca Nardi karşılaşması yaşanacak. 1 Temmuz Salı günü Londra'da gerçekleşecek J. Sinner maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor. 

J.SİNNER WİMBLEDON MAÇI HANGİ KANALDA?

Wimbledon 2025'te dünya 1 numarası Jannik Sinner ile Luca Nardi arasındaki ilk tur maçı birden fazla canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, TRT Spor ve S Sport 2 kanallarında Wimbledon mücadelesi ekrana gelecek. 

J. Sinner maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sinner-Nardi Wimbledon 2025 maçı - 1. Resim

TRT Spor üzerinden J. Sinner Luca Nardi maçını tenis severler şifresiz canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus ve S Sport 2 kanalları şifreli yayınlar sunuyor.

J. Sinner maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sinner-Nardi Wimbledon 2025 maçı - 2. Resim

SİNNER NARDİ WİMBLEDON 2025 MAÇI SAAT KAÇTA?

Jannik Sinner ile Luca Nardi arasındaki Wimbledon 2025 ilk tur maçı, 1 Temmuz 2025 Salı günü TSİ 15.00'te başlaması bekleniyor. Wimbledon'ın Merkez Kortlarından biri Court 1'de oynanacak mücadelede maçın saati önceki maçların süresi veya uzamasına göre sarkma gösterebilir. Kesin maç saati için kanalların yayın akışı kontrol edilebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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