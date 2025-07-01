Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2025 maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk kez ana tabloda mücadele edecek

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon 2025'te ilk kez ana tabloda mücadele etmeye hazırlanıyor. 1 Temmuz Salı günü oynanacak mücadele de Sönmez, Jaqueline Cristian ile karşılaşacak. Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2025 maçı şifresiz canlı olarak ekrana gelecek.

Ülkemizde tenisin tanınan ve yükselen isimlerinden Zeynep Sönmez, Wimbledon 2025'te ana tabloda ilk kez mücadele verecek. Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2025 maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırılıyor.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN WİMBLEDON 2025 MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon 2025 başlamasıyla tenis tutkunları gözlerini Londra'ya çevirdi. All England Lawn Tennis and Croquet Club’da oynanan turnuva da Zeynep Sönmez Türkiye'yi temsil ediyor.

Zeynep Sönmez Jaqueline Cristian ilk tur maçı TRT Spor Yıldız üzerinden şifresiz olarak ekrana gelecek. Ayrıca Wimbledon 2025 maçları S Sport üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ J. CRİSTİAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zeynep Sönmez ile Jaqueline Cristian arasındaki Wimbledon 2025 ilk tur maçı, 1 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç 14.30'da başlayacak. Korttaki önceki maçların süresine bağlı olarak maç saatinde değişiklik olabilir. İzleyicilerin yayın akışını kontrol ederek maç saatini maç öncesinde kesin olarak öğrenebilir.

ZEYNEP SÖNMEZ WİMBLEDON 2025 İLK TURU GEÇERSE NE OLUR?

Sönmez, turu geçmesi halinde ikinci turda Karoline Muchove- Xinyu Wang arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

WİMBLEDON 2025 NEREDE?

2025 Wimbledon Şampiyonası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İngiltere'de Londra Wimbledon'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da gerçekleşecek.