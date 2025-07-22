Japonya-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya geliyor. 23 Temmuz'da başlayacak final etabı takvimi belli olurken Japonya-Türkiye çeyrek final maçı tarih ve saati voleybolseverlerin radarında.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Ligi (VNL) finallerinde çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor.

Üç haftalık normal sezonu 12 maçta 8 galibiyetle 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, Polonya’nın Lodz kentinde Japonya ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

JAPONYA TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Japonya arasındaki çeyrek final müsabakası, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17:30’da Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da oynanacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE JAPONYA'YI YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye, Japonya’yı yenerse yarı finalde Brezilya-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ FİNAL TAKVİMİ

2025 Voleybol Milletler Ligi finalleri, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da düzenleniyor. Çeyrek final maçları 23-24 Temmuz’da oynanacak. Yarı finaller 26 Temmuz’da, final ve üçüncülük maçları ise 27 Temmuz’da gerçekleşecek.

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Japonya-Türkiye,

İtalya-ABD,

Polonya-Çin

Brezilya-Almanya.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı finallerdeki kadrosu:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.