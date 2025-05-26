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JLO İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez konseri ne naman? Jennifer Lopez konser biletleri ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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JLO İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez konseri ne naman? Jennifer Lopez konser biletleri ne kadar?
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Jennifer Lopez İstanbul konseri ve JLO Antalya konser biletleri araştırılıyor. Pop müziğin kraliçesi, Latin rüzgarının önemli ismi Jennifer Lopez, 2025 yılında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek. İstanbul’da konser verecek olan Jennifer Lopez İstanbul konser bilet fiyatları satışa çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Dünyaca ünlü sanatçı ülkemizde ilk önce Antalya'da sonra da İstanbul'da konser verecek.  "Jenny from the Block", "On The Floor", "Ain't Your Mama" gibi hit parçalarıyla hafızalara kazandı. 

Jennifer Lopez İstanbul konseri için heyecan git gide artıyor. İlk konserini 2012 yılında ''Dance Again'' turnesiyle veren Jennifer Lopez, Türkiye'de yeniden hayranlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. İşte İstanbul Yenikapı Festival alanında düzenlenecek Jennifer Lopez konser tarihi ve bilet fiyatları...

JLO İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez konseri ne naman? Jennifer Lopez konser biletleri ne kadar? - 1. Resim

JLO İSTANBUL KONSERİ 2025: BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Jennifer Lopez "JLO Live In 2025" dünya turnesi kapsamında ülkemizde iki konser verecektir. İlki Antalya'da bir otelde diğer konseri ise İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda olacak.

Jennifer Lopez konser biletleri 26 Mayıs Pazartesi saat 12.00'da satışa çıkacak. Milyonlarcahayran kitlesine sahip Jennifer Lopez'in konser biletlerinin kısa sürede tükeneceği tahmin ediliyor.

JLO İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez konseri ne naman? Jennifer Lopez konser biletleri ne kadar? - 2. Resim

JLO İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE KADAR?

JLO'nun İstanbul konseri bilet fiyatları 12 bin 795 TL ile 139 bin 28 TL arasındadır.  Antalya konserlerinin fiyatları da 30 bin 783 TL ile 71 bin 714 TL arasında farklılık gösteriyor.

Konseri izlemek isteyenlerin kısa süre içerisinde biletleri satın almaya başladı. Şimdiden birçok alandaki biletler tükendi.

Jennifer Lopez İstanbul konseri bilet fiyatları ise şöyle;

KategoriAdetFiyat (TL)
Genel Kabul103.900,00
Genel Kabul23.985,00
Genel Kabul23.987,00
Genel Kabul43.995,00
Genel Kabul103.999,00
Genel Kabul74.055,00
Genel Kabul24.075,00
Genel Kabul104.100,00
Genel Kabul24.100,00
Genel Kabul14.105,00
Genel Kabul24.107,00
Genel Kabul24.135,00
Genel Kabul24.187,00
Genel Kabul74.200,00
Genel Kabul14.250,00
Genel Kabul14.258,00
Genel Kabul24.300,00
Genel Kabul24.300,00
Genel Kabul44.400,00
Genel Kabul84.500,00
Genel Kabul14.525,00
Genel Kabul26.500,00
Ön Sahne26.875,00
Ön Sahne36.900,00
Ön Sahne106.900,00
Ön Sahne106.918,00
Ön Sahne106.918,00
Ön Sahne56.920,00
Ön Sahne16.995,00
Ön Sahne67.250,00
Ön Sahne88.575,00
Ön Sahne109.200,00
Ön Sahne1010.400,00
Ön Sahne911.500,00
Ön Sahne212.888,00
VIP319.750,00
VIP520.500,00
VIP421.500,00
VIP222.728,00
VIP1024.000,00
VIP1027.500,00
VIP1028.000,00
VIP1035.000,00
VIP1039.000,00
VIP745.000,00
VIP248.500,00
VIP554.000,00
VIP459.000,00
VIP567.500,00
VIP1071.000,00

JLO İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez konseri ne naman? Jennifer Lopez konser biletleri ne kadar? - 3. Resim

JENNIFER LOPEZ KONSERİ NE ZAMAN?

Jennifer Lopez 4 Temmuz 2025 tarihinde ikinci kez İstanbul Yenikapı Festival Park alanında sahne alacak.

Türkiye konserlerinden sonra yoğun bir takvime sahip olan Lopez, 6 Temmuz'da Şarm El Şeyh'te, ardından İspanya'da bir dizi konser verecek.

8 Temmuz Pontevedra, 10 Temmuz Cadiz, 11 Temmuz Malaga, 13 Temmuz Madrid, 15 Temmuz Barcelona, 16 Temmuz Bilboa ve 18 Temmuz Tenerife. Avrupa turu, 20 Temmuz Budapeşte, 21 Temmuz Lucca (İtalya) ve 25 Temmuz Varşova (Polonya) konserleriyle devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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