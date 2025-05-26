Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaynakları israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Etik kurulumuzun kıymetli üyeleri, bakanlığımızın değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri hürmetle selamlıyorum. Protokol vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ GELENEĞİ OLAN BİR DEVLETTİR"

Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü bir geçmişe sahiptir. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, adaletin, refahın, huzurun, erdem ve inancın yer yüzündeki sembolleri olmuştur. Geleneği, töreyi, ahlakı maziden alıp atiye nakleden ruh, işte bu milli şuurda mahfuzdur.

Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Devlette de toplumda da nizamı yasalarla beraber vicdan sağlar. Bir eylem veya işlemin yasalara uygun olması onun her zaman etik olması anlamına gelmez. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz.

"BEYTÜLMALE EL UZATAN KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADIK"

Kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Kamunun yararını ilk planda tutan, hukuka ve etik davranış ilkelerine uyan, vatandaşın derdine derman olmak için uğraşan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır. İnsan odaklı bir devlet yönetimi, insanlara hizmet etmeyi önceleyen bir idare açısından etik kaideler en az kanun hükümleri kadar önemlidir.