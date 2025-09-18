Jose Mourinho Benfica ile anlaştı mı, hangi takımla anlaştı? Gözler teknik direktörün yeni adresinde!

Jose Mourinho Benfica ile anlaştı mı, hangi takımla anlaştı belli oldu! Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre deneyimli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takımı netleşti.

JOSE MOURINHO BENFICA İLE ANLAŞTI MI?

Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun geleceği netlik kazandı. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre deneyimli çalıştırıcı, Benfica ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Uzun süredir yeni adresi merak edilen Mourinho’nun, kısa süre içinde Benfica ile resmi imzaları atması bekleniyor.

JOSE MOURINHO HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

En son Fenerbahçe’yi çalıştıran Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe ayrılık nedeniyle Portekizli hocaya ve ekibine yaklaşık 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Sürecin ardından Lizbon’a giden 62 yaşındaki Mourinho, Benfica ile görüşmelere başladı. Portekiz ekibiyle 2 yıllık bir kontrat üzerinde uzlaşma sağlandığı ve anlaşmanın Haziran 2027’ye kadar geçerli olacağı belirtildi.