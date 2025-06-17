Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek!

KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki atılımlarının yeni bir boyuta geçtiğini açıkladı. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretime geçeceğini duyurdu. Aynı zamanda “Çelik Kubbe” adı verilen yeni hava savunma sisteminin tek bir ağa entegre edileceğini belirtti.

Türkiye’nin milli savunma hamlelerinin en önemli projelerinden biri olan KAAN seri üretim aşamasına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmenin Türkiye’nin hava gücünde yeni bir sayfa açacağını belirtti.

KAAN’ın Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedefinde stratejik bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Erdoğan projenin yalnızca askeri değil, ekonomik ve teknolojik anlamda da büyük katkılar sunacağını ifade etti.

KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek! - 1. Resim

KAAN NE ZAMAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK?

Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojileri alanında en önemli projelerinden biri olan beşinci nesil savaş uçağı KAAN, seri üretim aşamasına geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, KAAN’ın artık üretim bandına gireceğini duyurdu. Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişinin yalnızca İHA ve SİHA’larla sınırlı kalmadığını, hava savunmasında da yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek! - 2. Resim

KAAN’ın seri üretimiyle birlikte Türkiye, sadece hava sahasını korumakla kalmayacak, aynı zamanda küresel savunma arenasında beşinci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri haline gelecek. KAAN'ın ne zaman seri üretime geçeceği ise net bir tarih ile henüz duyurulmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre KAAN’ın üretimi aynı zamanda ülkenin bağımsız savunma kapasitesinin bir göstergesi olacak. Proje kapsamında geliştirilen savaş uçağının, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi ve yerli mühimmat entegrasyonu gibi birçok üstün özellikle donatıldığı biliniyor.

KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek! - 3. Resim

MİLLİ TEKNOLOJİ VİZYONU 2030'A ODAKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da planladıklarını dile getirdi. Bu kapsamda yerli üretimin desteklenmesi, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve dijitalleşmeye öncülük edecek adımların öncelikli olduğunu ifade etti.

KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek! - 4. Resim

2030 vizyonunda beş ana hedef belirlendi. Bu hedefler arasında yüksek teknoloji üretiminin yaygınlaştırılması, dışa bağımlılığın azaltılması, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle kritik sektörlerde AR-GE kapasitesinin artırılmasının Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından hayati olduğunu belirtti. Girişim sermayesiyle desteklenecek 100 bin teknoloji odaklı girişim ve 100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedefi stratejinin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek! - 5. Resim

ÇİP ÜRETİMİNDEN KUANTUM ENSTİTÜSÜNE

Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin teknoloji alanında atacağı adımların yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik olduğunu belirtti. Bu doğrultuda çip üretimi, yapay zeka altyapısı ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda büyük yatırımlar planlandığını söyledi.

Çip üretiminde Türkiye'nin tüm üretim aşamalarına hakim olacağı bir yapı oluşturulması hedeflenirken, yapay zeka süper bilgisayar yatırımlarıyla veri işleme ve analiz kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kuantum teknolojileri içinse Ulusal Kuantum Enstitüsü’nün kurulacağı açıklandı. Erdoğan enstitüyle birlikte hem insan kaynağı hem de araştırma altyapısının güçlendirileceğini, böylece Türkiye’nin geleceğin teknolojilerine yön verecek aktörlerden biri haline geleceğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2,50 TL'lik fark var! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıtın satıldığı iller
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NATO'da hangi ülkeler var, daimi 5 üyesi kimler? - HaberlerNATO'da hangi ülkeler var, daimi 5 üyesi kimler?Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Son tarih yaklaşıyor! - HaberlerEhliyet yenileme son tarihi ne zaman? Son tarih yaklaşıyor!Ikea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyası - HaberlerIkea sürpriz kutusu doğru mu? İkea'dan açıklama geldi! Ikea gizemli kutu kampanyasıMehmet Erenler kimdir, neden öldü? Türk halk müziği sanatçısı - HaberlerMehmet Erenler kimdir, neden öldü? Türk halk müziği sanatçısıKarneler ne zaman basılacak? Cuma günü son ders zili çalacak! - HaberlerKarneler ne zaman basılacak? Cuma günü son ders zili çalacak!Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim var mı? 17 haziran güncel benzin ve motorin fiyatları - HaberlerAkaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim var mı? 17 haziran güncel benzin ve motorin fiyatları
Sonraki Haber Yükleniyor...