KAAN ne zaman seri üretime geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki atılımlarının yeni bir boyuta geçtiğini açıkladı. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretime geçeceğini duyurdu. Aynı zamanda “Çelik Kubbe” adı verilen yeni hava savunma sisteminin tek bir ağa entegre edileceğini belirtti.

Türkiye’nin milli savunma hamlelerinin en önemli projelerinden biri olan KAAN seri üretim aşamasına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmenin Türkiye’nin hava gücünde yeni bir sayfa açacağını belirtti.

KAAN’ın Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedefinde stratejik bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Erdoğan projenin yalnızca askeri değil, ekonomik ve teknolojik anlamda da büyük katkılar sunacağını ifade etti.

KAAN NE ZAMAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK?

Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojileri alanında en önemli projelerinden biri olan beşinci nesil savaş uçağı KAAN, seri üretim aşamasına geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, KAAN’ın artık üretim bandına gireceğini duyurdu. Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişinin yalnızca İHA ve SİHA’larla sınırlı kalmadığını, hava savunmasında da yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

KAAN’ın seri üretimiyle birlikte Türkiye, sadece hava sahasını korumakla kalmayacak, aynı zamanda küresel savunma arenasında beşinci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri haline gelecek. KAAN'ın ne zaman seri üretime geçeceği ise net bir tarih ile henüz duyurulmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre KAAN’ın üretimi aynı zamanda ülkenin bağımsız savunma kapasitesinin bir göstergesi olacak. Proje kapsamında geliştirilen savaş uçağının, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi ve yerli mühimmat entegrasyonu gibi birçok üstün özellikle donatıldığı biliniyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ VİZYONU 2030'A ODAKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da planladıklarını dile getirdi. Bu kapsamda yerli üretimin desteklenmesi, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve dijitalleşmeye öncülük edecek adımların öncelikli olduğunu ifade etti.

2030 vizyonunda beş ana hedef belirlendi. Bu hedefler arasında yüksek teknoloji üretiminin yaygınlaştırılması, dışa bağımlılığın azaltılması, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle kritik sektörlerde AR-GE kapasitesinin artırılmasının Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından hayati olduğunu belirtti. Girişim sermayesiyle desteklenecek 100 bin teknoloji odaklı girişim ve 100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedefi stratejinin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

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ÇİP ÜRETİMİNDEN KUANTUM ENSTİTÜSÜNE

Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin teknoloji alanında atacağı adımların yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik olduğunu belirtti. Bu doğrultuda çip üretimi, yapay zeka altyapısı ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda büyük yatırımlar planlandığını söyledi.

Çip üretiminde Türkiye'nin tüm üretim aşamalarına hakim olacağı bir yapı oluşturulması hedeflenirken, yapay zeka süper bilgisayar yatırımlarıyla veri işleme ve analiz kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kuantum teknolojileri içinse Ulusal Kuantum Enstitüsü’nün kurulacağı açıklandı. Erdoğan enstitüyle birlikte hem insan kaynağı hem de araştırma altyapısının güçlendirileceğini, böylece Türkiye’nin geleceğin teknolojilerine yön verecek aktörlerden biri haline geleceğini vurguladı.