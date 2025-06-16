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Türkiye ve Pakistan KAAN ve yeni helikopter için masada!

Kaynak: Dış Haberler
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Türkiye ve Pakistan KAAN ve yeni helikopter için masada!
Türkiye, Pakistan, KAAN, Helikopter, İhracat, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye ve Pakistan, savunma sanayisinde iş birliğini genişletmek üzere 8. Pak-Türk Sanayi Fuarı Ortak Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye’nin yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın Pakistan’a ihracatı ve yeni bir helikopterin ortak tasarımı ve üretimi gündeme geldi.

Gök Vatan’ın yıldızı olarak tanımlanan yerli ve millî savaş uçağı KAAN’ın, 2028 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Seri üretimin ise 2030’da başlaması öngörülüyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülke, KAAN’ı envanterine katmak istiyor.

PAKİSTAN'DAN YENİ ATAK

Türkiye ve Pakistan, savunma sanayisinde iş birliğini genişletmek üzere 8. Pak-Türk Sanayi Fuarı Ortak Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye’nin yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın Pakistan’a ihracatı ve yeni bir helikopterin ortak tasarımı ve üretimi gündeme geldi.

İKİ STRATEJİK BAŞLIK YENİDEN GÜNDEMDE! KAAN VE HELİKOPTER ÜRETİMİ

Toplantıya Türkiye adına TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu başkanlık etti. Türk tarafında ASELSAN, HAVELSAN, MILSOFT, SDT ve CRYPTTECH gibi savunma devleri de yer aldı. Pakistan ise 23 firma ile toplantıda temsil edildi.

TurDef’in edindiği bilgilere göre, taraflar arasında yapılan görüşmelerde iki konu öne çıktı:

"Türkiye'nin geliştirdiği KAAN savaş uçağının Pakistan’a ihracatı ve Henüz detayları açıklanmayan, ortak helikopter tasarımı ve üretimi"

YILLARDIR SÜREN SAVUNMA ORTAKLIĞI

Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma sanayi diyaloğu, 2019’dan bu yana yılda iki kez dönüşümlü olarak Türkiye ve Pakistan’da düzenlenen bu toplantılarla sürdürülüyor. Her iki ülke de teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve ihracat konusunda stratejik iş birliğini sürdürüyor.

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Kaynak: Dış Haberler

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