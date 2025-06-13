KAAN'ın Endonezya ihracının ardından yeni hamle! Türk sanayi devi yurt dışında ofis açtı

Türk savunma sanayi devi ASELSAN, Endonezya'nın Cakarta kentinde yeni ofis açarak Indo Defense 2025 fuarında beş önemli savunma anlaşması imzaladı ve bölgedeki varlığını güçlendirdi. İmzalanan beş anlaşmayla, Endonezya'nın savunma ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türk savunma sanayi devi ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmek amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta’da yeni bir ofis açtı ve Indo Defense 2025 fuarı kapsamında beş önemli savunma anlaşması imzaladı. Fuar, Cumartesi günü sona eriyor.

SAVUNMA EKOSİSTEMİ GÜÇLENECEK

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre şirket, fuarın en büyük katılımcılarından biri olarak yeni iş birlikleri geliştirme adına önemli adımlar attı. İmzalanan beş anlaşmayla, Endonezya'nın savunma ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yüksek düzeyli Türk ve Endonezyalı yetkililerin huzurunda imzalanan bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin önemini gözler önüne seriyor.

ASELSAN, Endonezya devletine ait savunma şirketi PT Pindad ile silah sistemleri, güdüm ve atış kontrol alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı.

ASELSAN'DAN ENDONEZYA OFİSİ

Savunma holdingi Defend ID ile yapılan anlaşma ise PT LEN Industri şirketiyle teknoloji transferi ve ortak üretim süreçlerini kapsıyor.

Buna ek olarak ASELSAN, CSC Group ile ortak fırsatlara dayalı bir mutabakat anlaşması imzalarken, Excalibur Army ile yapılan anlaşmayla ASELSAN sistemleri, Endonezya’da kullanılacak Patriot 4x4 zırhlı araçlarına entegre edilecek.

Bir diğer önemli iş birliği ise denizcilik alanında gerçekleşti. ASELSAN’ın PT PAL ile imzaladığı anlaşma, mevcut sistemlerin modernizasyonunu ve yeni platform geliştirmeyi içeriyor.

Fuar kapsamında açılan ASELSAN Endonezya ofisi, şirketin bölgedeki stratejik ortaklıklarını desteklemeyi, doğrudan iletişimi güçlendirmeyi ve sahada sürdürülebilir hizmet sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine ASELSAN ve HAVELSAN yöneticileri ile Türk ve Endonezyalı üst düzey yetkililer katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bu ofisin iki ülke arasında teknoloji köprüleri kurarak parlak bir geleceğin kapısını aralayacağına inanıyorum.

ENDONEZYA İLE KAAN ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 48 adet KAAN savaş uçağını Endonezya'ya ihraç edeceğini açıkladı. Bu anlaşma, savunma sanayisi tarihinin en büyük ihracatlarından biri oldu.